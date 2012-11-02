На Невском открывается филиал московской студии Faux Pas Tattoo

Московская тату-студия Faux Pas Tattoo открывает филиал в Петербурге на Невском проспекте, 84, рядом с барбершопом Chop Chop. Сегодня там будут бесплатно набивать кресты и имена на запястьях.