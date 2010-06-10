Новое место: Мотокафе «Энтузиаст» На месте магазина FOTT в Столешниковом переулке открылся «Энтузиаст» — небольшое пространство с выходом во двор, в котором уживается мотовеломастерская и кафе с сэндвичами и пивом.
Новое место: Мотокафе «Энтузиаст» На месте магазина FOTT в Столешниковом переулке открылся «Энтузиаст» — небольшое пространство с выходом во двор, в котором уживается мотовеломастерская и кафе с сэндвичами и пивом.
Комментарий: Дмитрий Пантюшин о правах для мопедистов Один из создателей клуба Clevermoto Дмитрий Пантюшин поделился соображениями насчёт принятого Госдумой закона, обязывающего водителей мопедов и скутеров получать водительские права.
Мнение: Михаил Кыштымов о правах для водителей скутеров Участник мотоклуба Clevermoto Михаил Кыштымов о том, зачем нужны права владельцам скутеров и мопедов, знает ли кто-то из них правила дорожного движения и почему раньше езда пьяным считалась крутой.
Мнение: Михаил Кыштымов о правах для водителей скутеров Участник мотоклуба Clevermoto Михаил Кыштымов о том, зачем нужны права владельцам скутеров и мопедов, знает ли кто-то из них правила дорожного движения и почему раньше езда пьяным считалась крутой.
Новости магазинов: Предновогодние распродажи и новые марки Предпраздничная распродажа в Twins Shopp, скандинавские марки и винтаж в 4 Rooms Showroom, новые парки, меховые жилеты и платья в Trends Brands и простые шерстяные свитеры в Oh, My.
Новости магазинов: Предновогодние распродажи и новые марки Предпраздничная распродажа в Twins Shopp, скандинавские марки и винтаж в 4 Rooms Showroom, новые парки, меховые жилеты и платья в Trends Brands и простые шерстяные свитеры в Oh, My.
Моторама: Гид по ретро-скутерам Гид по классическим мотороллерам и всему сопутствующему — запчастям, бензозаправкам и московским клубам скутеристов.