Мнение: Михаил Кыштымов о правах для водителей скутеров Участник мотоклуба Clevermoto Михаил Кыштымов о том, зачем нужны права владельцам скутеров и мопедов, знает ли кто-то из них правила дорожного движения и почему раньше езда пьяным считалась крутой.