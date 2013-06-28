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Новости

Создатель Clinkle потерял почти $20 млн инвесторских денег

Business Insider рассказ о том, как 22-летний стартапер Лукас Дуплан потерял 30-миллионный бизнес

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Новости

Создатель Clinkle потерял почти $20 млн инвесторских денег Business Insider рассказ о том, как 22-летний стартапер Лукас Дуплан потерял 30-миллионный бизнес

Новости

Платёжное приложение Clinkle передаёт данные с помощью ультразвука

Предполагается, что именно это так впечатлило инвесторов из Кремниевой долины, что они вложили в его развитие рекордные $25 млн посевных инвестиций

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Новости

Платёжное приложение Clinkle передаёт данные с помощью ультразвука Предполагается, что именно это так впечатлило инвесторов из Кремниевой долины, что они вложили в его развитие рекордные $25 млн посевных инвестиций

Новости

В сервис мобильных платежей Clinkle вложили рекордные для Кремниевой долины инвестиции

22-летний выпускник Стэнфорда Лукас Дюплан получил $25 млн на развитие платёжного приложения

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Новости

В сервис мобильных платежей Clinkle вложили рекордные для Кремниевой долины инвестиции 22-летний выпускник Стэнфорда Лукас Дюплан получил $25 млн на развитие платёжного приложения