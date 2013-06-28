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Создатель Clinkle потерял почти $20 млн инвесторских денег
Business Insider рассказ о том, как 22-летний стартапер Лукас Дуплан потерял 30-миллионный бизнес
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Создатель Clinkle потерял почти $20 млн инвесторских денег Business Insider рассказ о том, как 22-летний стартапер Лукас Дуплан потерял 30-миллионный бизнес
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Платёжное приложение Clinkle передаёт данные с помощью ультразвука
Предполагается, что именно это так впечатлило инвесторов из Кремниевой долины, что они вложили в его развитие рекордные $25 млн посевных инвестиций
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Платёжное приложение Clinkle передаёт данные с помощью ультразвука Предполагается, что именно это так впечатлило инвесторов из Кремниевой долины, что они вложили в его развитие рекордные $25 млн посевных инвестиций
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В сервис мобильных платежей Clinkle вложили рекордные для Кремниевой долины инвестиции
22-летний выпускник Стэнфорда Лукас Дюплан получил $25 млн на развитие платёжного приложения
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