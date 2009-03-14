Little Tasty Drinks Первый раз я услышал о напитках innocent когда был в Париже. Попробовав раз я влюбился навечно. Разные, яркие, вкусные! Слов не хватит описать ощущения появляющиеся в минуты сладких согрешений. Вернувшись на родину попытки найти заветный напиток не увенчались успехом.