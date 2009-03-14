В День города на Тверской улице пройдет фестиваль столичной еды
Гостям предложат мороженое из кваса, холодец из яблок и форшмак
Как пить взять: 32 стакана кофе с собой Чёрные, белые и цветные, с иллюстрациями и наклейками, из рифлёного картона и гладкие, матовые и глянцевые — редакция The Village подробно рассмотрела дизайн стаканов для кофе навынос в Москве.
Как пить взять: 32 стакана кофе с собой Чёрные, белые и цветные, с иллюстрациями и наклейками, из рифлёного картона и гладкие, матовые и глянцевые — редакция The Village подробно рассмотрела дизайн стаканов для кофе навынос в Москве.
Кофе с Викой Газинской The Village пригласил дизайнера Вику Газинскую, известную своей любовью к хорошему кофе, составить гид по лучшему капучино и эспрессо в Москве.
Кофе с Викой Газинской The Village пригласил дизайнера Вику Газинскую, известную своей любовью к хорошему кофе, составить гид по лучшему капучино и эспрессо в Москве.
Little Tasty Drinks Первый раз я услышал о напитках innocent когда был в Париже. Попробовав раз я влюбился навечно. Разные, яркие, вкусные! Слов не хватит описать ощущения появляющиеся в минуты сладких согрешений. Вернувшись на родину попытки найти заветный напиток не увенчались успехом.