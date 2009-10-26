Замкнутый круг: что случилось с Cycles&Seasons Как поговаривают фэшн-инсайдеры, уже связавшие проведение альтерантивной Недели Моды Cycles&Seasons чуть ли не с Ренессансом Русской Моды (Аминь!), в этом году никому не придется выпрашивать пригласительные в переоборудованную под спортзал церковь или мучаться выбором наряда для вечеринки Le Baron, потому что организаторы этого претенциозного мероприятия поругались, и теперь им не по...