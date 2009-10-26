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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Что и требовалось показать: Как прошли московские недели моды
Что и требовалось показать: Как прошли московские недели моды В Москве завершились две оставшиеся после закрытия Cycles & Seasons недели моды. The Village выяснил у участников московских недель моды, зачем они туда идут и что получают взамен.
Что и требовалось показать: Как прошли московские недели моды

Что и требовалось показать: Как прошли московские недели моды
В Москве завершились две оставшиеся после закрытия Cycles & Seasons недели моды. The Village выяснил у участников московских недель моды, зачем они туда идут и что получают взамен.

Итоги года: Что происходило с московскими магазинами
Итоги года: Что происходило с московскими магазинами Первый загородный аутлет и экспансия уличных марок, возвращение универмага Debenhams и интерес к винтажу — The Village вспоминает важные события московских магазинов за 2012 год.
Итоги года: Что происходило с московскими магазинами

Итоги года: Что происходило с московскими магазинами
Первый загородный аутлет и экспансия уличных марок, возвращение универмага Debenhams и интерес к винтажу — The Village вспоминает важные события московских магазинов за 2012 год.

Главное на неделе: события с 21 по 27 марта Неделя моды Cycles&Seasons by Mastercard, премьера нового спектакля в театре «Практика» —  «Стихи про Москву» и «Ламбада-маркет» на «Флаконе»

Главное на неделе: события с 21 по 27 марта

Сор из избы: 4 московских скандала The Village вспомнил громкие скандалы, случившиеся за год, и подробно описал ход событий каждого

Сор из избы: 4 московских скандала

Мойте руки перед едой: КМ 20 — официальная версия
Мойте руки перед едой: КМ 20 — официальная версия Представители «Кузнецкого Моста 20» озвучили официальную версию массового отравления в ресторане магазина.
Мойте руки перед едой: КМ 20 — официальная версия

Мойте руки перед едой: КМ 20 — официальная версия
Представители «Кузнецкого Моста 20» озвучили официальную версию массового отравления в ресторане магазина.

Отравление на вечеринке в «Кузнецком Мосте 20»
Отравление на вечеринке в «Кузнецком Мосте 20» После вечеринки в&nbsp;«Кузнецком Мосте 20» более десяти человек госпитализировано с&nbsp;тяжелым желудочным отравлением.
Отравление на вечеринке в «Кузнецком Мосте 20»

Отравление на вечеринке в «Кузнецком Мосте 20»
После вечеринки в&nbsp;«Кузнецком Мосте 20» более десяти человек госпитализировано с&nbsp;тяжелым желудочным отравлением.

Замкнутый круг: что случилось с Cycles&Seasons
Замкнутый круг: что случилось с Cycles&Seasons Как поговаривают фэшн-инсайдеры, уже связавшие проведение альтерантивной Недели Моды Cycles&Seasons чуть ли не с Ренессансом Русской Моды (Аминь!), в этом году никому не придется выпрашивать пригласительные в переоборудованную под спортзал церковь или мучаться выбором наряда для вечеринки Le Baron, потому что организаторы этого претенциозного мероприятия поругались, и теперь им не по...
Замкнутый круг: что случилось с Cycles&Seasons

Замкнутый круг: что случилось с Cycles&Seasons
Как поговаривают фэшн-инсайдеры, уже связавшие проведение альтерантивной Недели Моды Cycles&Seasons чуть ли не с Ренессансом Русской Моды (Аминь!), в этом году никому не придется выпрашивать пригласительные в переоборудованную под спортзал церковь или мучаться выбором наряда для вечеринки Le Baron, потому что организаторы этого претенциозного мероприятия поругались, и теперь им не по...