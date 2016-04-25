Что и за сколько россияне покупают к дачному сезону
Покупатели запасаются мангалами, теплицами и товарами для активного отдыха
Что и за сколько россияне покупают к дачному сезону Покупатели запасаются мангалами, теплицами и товарами для активного отдыха
ЦОДД предупредил о вечерних пробках из-за открытия дачного сезона
Серьезные затруднения движения могут возникнуть по направлению в область
ЦОДД предупредил о вечерних пробках из-за открытия дачного сезона Серьезные затруднения движения могут возникнуть по направлению в область
Какая частота выходов на перекур нормальна? The Village спросил у руководителей компаний, как они поступают с теми, кто не может работать без сигарет