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Что и за сколько россияне покупают к дачному сезону

Покупатели запасаются мангалами, теплицами и товарами для активного отдыха

Что и за сколько россияне покупают к дачному сезону
Покупатели запасаются мангалами, теплицами и товарами для активного отдыха

ЦОДД предупредил о вечерних пробках из-за открытия дачного сезона

Серьезные затруднения движения могут возникнуть по направлению в область

ЦОДД предупредил о вечерних пробках из-за открытия дачного сезона
Серьезные затруднения движения могут возникнуть по направлению в область

Какая частота выходов на перекур нормальна?
Какая частота выходов на перекур нормальна? The Village спросил у руководителей компаний, как они поступают с теми, кто не может работать без сигарет
Какая частота выходов на перекур нормальна?

Какая частота выходов на перекур нормальна?
The Village спросил у руководителей компаний, как они поступают с теми, кто не может работать без сигарет