Марвеловский «Тор», «Осколки», экранизация по Агате Кристи, байопики Хармса и Гогена Разбор новинок кинопроката с Алисой Таёжной
Марвеловский «Тор», «Осколки», экранизация по Агате Кристи, байопики Хармса и Гогена Разбор новинок кинопроката с Алисой Таёжной
В Москве откроется выставка советского сюрреализма Часть произведений будет показана впервые
«Что вы делаете, ироды!»: Топонимист — о том, как присваивают названия улицам The Village поговорил с топонимистом Андреем Рыжковым о мосте Кадырова, улице Хармса и станции метро «Алма-Атинская»
«Что вы делаете, ироды!»: Топонимист — о том, как присваивают названия улицам The Village поговорил с топонимистом Андреем Рыжковым о мосте Кадырова, улице Хармса и станции метро «Алма-Атинская»
«Наша работа — не вандализм»: Авторы граффити с Хармсом — о конфликте с чиновниками Портрет Хармса на фасаде дома в центре Петербурга хотят закрасить. The Village узнал у авторов граффити, что они об этом думают