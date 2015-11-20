16 ноября, вторник
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Марвеловский «Тор», «Осколки», экранизация по Агате Кристи, байопики Хармса и Гогена
Марвеловский «Тор», «Осколки», экранизация по Агате Кристи, байопики Хармса и Гогена Разбор новинок кинопроката с Алисой Таёжной
Марвеловский «Тор», «Осколки», экранизация по Агате Кристи, байопики Хармса и Гогена

Марвеловский «Тор», «Осколки», экранизация по Агате Кристи, байопики Хармса и Гогена
Разбор новинок кинопроката с Алисой Таёжной

В Москве откроется выставка советского сюрреализма

Часть произведений будет показана впервые

В Москве откроется выставка советского сюрреализма
Часть произведений будет показана впервые

«Что вы делаете, ироды!»: Топонимист — о том, как присваивают названия улицам
«Что вы делаете, ироды!»: Топонимист — о том, как присваивают названия улицам The Village поговорил с топонимистом Андреем Рыжковым о мосте Кадырова, улице Хармса и станции метро «Алма-Атинская»
«Что вы делаете, ироды!»: Топонимист — о том, как присваивают названия улицам

«Что вы делаете, ироды!»: Топонимист — о том, как присваивают названия улицам
The Village поговорил с топонимистом Андреем Рыжковым о мосте Кадырова, улице Хармса и станции метро «Алма-Атинская»

«Наша работа — не вандализм»: Авторы граффити с Хармсом — о конфликте с чиновниками
«Наша работа — не вандализм»: Авторы граффити с Хармсом — о конфликте с чиновниками Портрет Хармса на фасаде дома в центре Петербурга хотят закрасить. The Village узнал у авторов граффити, что они об этом думают
«Наша работа — не вандализм»: Авторы граффити с Хармсом — о конфликте с чиновниками

«Наша работа — не вандализм»: Авторы граффити с Хармсом — о конфликте с чиновниками
Портрет Хармса на фасаде дома в центре Петербурга хотят закрасить. The Village узнал у авторов граффити, что они об этом думают

За КАД Петербурга: Как живётся новосёлам на улице Хармса

За КАД Петербурга: Как живётся новосёлам на улице ХармсаThe Village узнал, почему местные жители хотят переименовать улицу Хармса, но не возражают против проспекта Маршака

За КАД Петербурга: Как живётся новосёлам на улице Хармса

За КАД Петербурга: Как живётся новосёлам на улице Хармса
The Village узнал, почему местные жители хотят переименовать улицу Хармса, но не возражают против проспекта Маршака