обновлено9 февраля 2022
Активистку Дарью Серенко арестовали на 15 суток за пост с символикой «Умного голосования»
Экс-кандидатку на выборы в Госдуму Алену Попову обвинили в невыплате зарплат Активистки Дарья Серенко и Софья Сно рассказали о работе в штабе правозащитницы
Экс-кандидатку на выборы в Госдуму Алену Попову обвинили в невыплате зарплат Активистки Дарья Серенко и Софья Сно рассказали о работе в штабе правозащитницы
«Работа в госучреждениях — это активизм» Даша Серенко — о новой книге «Девочки и институции», травле, фемписьме и госнасилии
«Работа в госучреждениях — это активизм» Даша Серенко — о новой книге «Девочки и институции», травле, фемписьме и госнасилии
17 февраля 2021
В тренды Twitter вышел хештег #ДуровОтветь после слива личных данных активистки Дарьи Серенко в Telegram
16 февраля 2021
Активистке Дарье Серенко угрожают из-за цепи солидарности 14 февраля. Она не была на акции, но создала ее страницу
Как устроена галерея «Чрезвычайная коммуникация» в подъезде «дома на ножках» на «ВДНХ» «Чрезвычайность заключается в том, что здесь искусство находится в незащищенной позиции»
Как устроена галерея «Чрезвычайная коммуникация» в подъезде «дома на ножках» на «ВДНХ» «Чрезвычайность заключается в том, что здесь искусство находится в незащищенной позиции»
«Фестиваль о феминизме стал для всех нас экзаменом на гуманизм» Организатор и шеф-продюсер московского FemFest Анна Гилёва отвечает на критику события
«Фестиваль о феминизме стал для всех нас экзаменом на гуманизм»
Организатор и шеф-продюсер московского FemFest Анна Гилёва отвечает на критику события
«Театр.doc» покажет спектакль «Тихая революция» об Александре Коллонтай
Первый показ состоится на площадке «Трансформатор» 7 марта
Акционистка Дарья Серенко — о «#тихомпикете» и реакции пассажиров метро The Village поговорил с участницей акции «#тихийпикет» о её деятельности, плакатах и планах на будущее