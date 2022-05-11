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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Просыпайся, бабушка, мне уже не стыдно». Как устроена русская ура-патриотическая поэзия

«Просыпайся, бабушка, мне уже не стыдно». Как устроена русская ура-патриотическая поэзия

«Просыпайся, бабушка, мне уже не стыдно». Как устроена русская ура-патриотическая поэзия

«Просыпайся, бабушка, мне уже не стыдно». Как устроена русская ура-патриотическая поэзия

Репортаж Карена Шаиняна об участницах Феминистского антивоенного сопротивления
Ссылка дня
11 мая 2022

Репортаж Карена Шаиняна об участницах Феминистского антивоенного сопротивления

Приговор Дарье Серенко оставлен без изменений
обновлено15 февраля 2022

Приговор Дарье Серенко оставлен без изменений

Активистку Дарью Серенко арестовали на 15 суток за пост с символикой «Умного голосования»
обновлено9 февраля 2022

Активистку Дарью Серенко арестовали на 15 суток за пост с символикой «Умного голосования»

Экс-кандидатку на выборы в Госдуму Алену Попову обвинили в невыплате зарплат
Экс-кандидатку на выборы в Госдуму Алену Попову обвинили в невыплате зарплат Активистки Дарья Серенко и Софья Сно рассказали о работе в штабе правозащитницы
Экс-кандидатку на выборы в Госдуму Алену Попову обвинили в невыплате зарплат

Экс-кандидатку на выборы в Госдуму Алену Попову обвинили в невыплате зарплат
Активистки Дарья Серенко и Софья Сно рассказали о работе в штабе правозащитницы

«Работа в госучреждениях — это активизм»
«Работа в госучреждениях — это активизм» Даша Серенко — о новой книге «Девочки и институции», травле, фемписьме и госнасилии
«Работа в госучреждениях — это активизм»

«Работа в госучреждениях — это активизм»
Даша Серенко — о новой книге «Девочки и институции», травле, фемписьме и госнасилии

«Мужское государство» угрожает активистке Дарье Серенко из‑за поста о ксенофобии
9 ноября 2021

«Мужское государство» угрожает активистке Дарье Серенко из‑за поста о ксенофобии

Что делать, если вам угрожают
Что делать, если вам угрожают Куда обращаться и как пережить травлю
Что делать, если вам угрожают

Что делать, если вам угрожают
Куда обращаться и как пережить травлю

17 февраля 2021

В тренды Twitter вышел хештег #ДуровОтветь после слива личных данных активистки Дарьи Серенко в Telegram

Активистке Дарье Серенко угрожают из-за цепи солидарности 14 февраля. Она не была на акции, но создала ее страницу
16 февраля 2021

Активистке Дарье Серенко угрожают из-за цепи солидарности 14 февраля. Она не была на акции, но создала ее страницу

Как устроена галерея «Чрезвычайная коммуникация» в подъезде «дома на ножках» на «ВДНХ»
Как устроена галерея «Чрезвычайная коммуникация» в подъезде «дома на ножках» на «ВДНХ» «Чрезвычайность заключается в том, что здесь искусство находится в незащищенной позиции»
Как устроена галерея «Чрезвычайная коммуникация» в подъезде «дома на ножках» на «ВДНХ»

Как устроена галерея «Чрезвычайная коммуникация» в подъезде «дома на ножках» на «ВДНХ»
«Чрезвычайность заключается в том, что здесь искусство находится в незащищенной позиции»

«Фестиваль о феминизме стал для всех нас экзаменом на гуманизм»
«Фестиваль о феминизме стал для всех нас экзаменом на гуманизм» Организатор и шеф-продюсер московского FemFest Анна Гилёва отвечает на критику события
«Фестиваль о феминизме стал для всех нас экзаменом на гуманизм»

«Фестиваль о феминизме стал для всех нас экзаменом на гуманизм»
Организатор и шеф-продюсер московского FemFest Анна Гилёва отвечает на критику события

«Театр.doc» покажет спектакль «Тихая революция» об Александре Коллонтай

Первый показ состоится на площадке «Трансформатор» 7 марта

«Театр.doc» покажет спектакль «Тихая революция» об Александре Коллонтай

Акционистка Дарья Серенко — о «#тихомпикете» и реакции пассажиров метро
Акционистка Дарья Серенко — о «#тихомпикете» и реакции пассажиров метро The Village поговорил с участницей акции «#тихийпикет» о её деятельности, плакатах и планах на будущее
Акционистка Дарья Серенко — о «#тихомпикете» и реакции пассажиров метро

Акционистка Дарья Серенко — о «#тихомпикете» и реакции пассажиров метро
The Village поговорил с участницей акции «#тихийпикет» о её деятельности, плакатах и планах на будущее