Экс-кандидатку на выборы в Госдуму Алену Попову обвинили в невыплате зарплат

Увольнение, отказ от выплат и просьба подписать NDA

Спустя три недели после начала работы в штабе Поповой Серенко и Сно попросили у кандидатки аванс.

«Алена и сама предлагала мне аванс несколькими днями ранее, я сначала отказалась, а потом решила согласиться, так как денег, честно говоря, совсем не было», — пишет Дарья. Договорились, что Попова выплатит каждой активистке по 40–50 тысяч рублей наличными.

На следующий день Алена дала сотрудницам новую задачу — сменить фирменный стиль штаба. По словам Дарьи и Софьи, за первые три недели работы они успели несколько раз перепридумать дизайн и риторику кампании Поповой. Девушки отметили, что устали от этого и решили уйти: «Мы развернуто и резко сказали, что так, конечно, жить невозможно, и мы увольняемся».

По словам активисток, на момент увольнения они проработали 21 день. Уходя, они попросили у Поповой зарплату как за месяц, потому что выполняли задачи, которыми должны были заниматься другие сотрудники. Алена согласилась, но попросила Софью и Дарью подписать соглашение о неразглашении (NDA).

Электоральный юрист и помощник депутата Мосгордумы Дарьи Бесединой Петр Карманов рассказал The Village, что NDA в российском праве может быть заключен только в отношении коммерческой тайны. Кандидат на выборах обладателем коммерческой тайны не является, а значит сотрудники штаба не обязаны подписывать NDA, но могут сделать это в добровольном порядке.

«На наших кампаниях мы не заставляем никого подписывать NDA и не запрещаем рассказывать о работе штаба, мы работаем открыто», — добавил Карманов.

Серенко и Сно согласились подписать NDA, но решили сначала найти юриста, который смог бы посмотреть документ. Пока активистки искали специалиста, Попова создала чат для урегулирования зарплатных и юридических вопросов с девушками, где написала, что те «нагло подняли себе зарплату в два раза».

Активистки решили, что Попова ошиблась, и объяснили ей, что просили аванс, а теперь просят полный расчет, потому что увольняются. Девушки сказали, что готовы получить его частями. Алена обещала отдать по 50 тысяч в ближайшие дни, а остальную половину спустя неделю после выплаты первой части. Также она настаивала на подписании NDA.

Однако, когда Попова узнала, что Серенко и Сно общаются с бывшими сотрудниками штаба, то изменила мнение и написала, что «и первую половину денег она не отдаст без подписания NDA».

Дарья написала в закрытой группе в фейсбуке пост с просьбой найти юриста по трудовому праву. По ее словам, Алена, узнав об этом, пообещала подать на девушек в суд, ведь они ищут юриста публично, а это якобы нарушение NDA (который Серенко и Сно на тот момент момент даже не подписали). «Попова пыталась запретить нам рассказывать о том, что мы уволились из штаба… Таким запретом она фактически лишила нас возможности публично искать себе работу», — написала Серенко.

Журналисты из BBC, узнав, что активистка ушла из штаба, запросили у нее комментарий. «Я так и не поняла, откуда у них оказалась эта информация», — вспоминает Дарья.

Серенко отказалась от комментария, на что Попова написала в общий чат, что та слила секретную информацию.

«Я недоуменно скидываю Алене переписку с журналисткой, в которой прямым текстом отказываюсь от комментария. Попова считает, что даже отказ от комментария — это комментарий и слив информации», — рассказывает Дарья в открытом письме.