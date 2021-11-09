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«Мужское государство» угрожает активистке Дарье Серенко из‑за поста о ксенофобии
9 ноября 2021

«Мужское государство» угрожает активистке Дарье Серенко из‑за поста о ксенофобии

17 февраля 2021

В тренды Twitter вышел хештег #ДуровОтветь после слива личных данных активистки Дарьи Серенко в Telegram

Активистке Дарье Серенко угрожают из-за цепи солидарности 14 февраля. Она не была на акции, но создала ее страницу
16 февраля 2021

Активистке Дарье Серенко угрожают из-за цепи солидарности 14 февраля. Она не была на акции, но создала ее страницу