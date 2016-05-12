17 ноября, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Что делать, если вам угрожают
Что делать, если вам угрожают Куда обращаться и как пережить травлю
Что делать, если вам угрожают

Что делать, если вам угрожают
Куда обращаться и как пережить травлю

Как устроена галерея «Чрезвычайная коммуникация» в подъезде «дома на ножках» на «ВДНХ»
Как устроена галерея «Чрезвычайная коммуникация» в подъезде «дома на ножках» на «ВДНХ» «Чрезвычайность заключается в том, что здесь искусство находится в незащищенной позиции»
Как устроена галерея «Чрезвычайная коммуникация» в подъезде «дома на ножках» на «ВДНХ»

Как устроена галерея «Чрезвычайная коммуникация» в подъезде «дома на ножках» на «ВДНХ»
«Чрезвычайность заключается в том, что здесь искусство находится в незащищенной позиции»

«Фестиваль о феминизме стал для всех нас экзаменом на гуманизм»
«Фестиваль о феминизме стал для всех нас экзаменом на гуманизм» Организатор и шеф-продюсер московского FemFest Анна Гилёва отвечает на критику события
«Фестиваль о феминизме стал для всех нас экзаменом на гуманизм»

«Фестиваль о феминизме стал для всех нас экзаменом на гуманизм»
Организатор и шеф-продюсер московского FemFest Анна Гилёва отвечает на критику события

«Театр.doc» покажет спектакль «Тихая революция» об Александре Коллонтай

Первый показ состоится на площадке «Трансформатор» 7 марта

«Театр.doc» покажет спектакль «Тихая революция» об Александре Коллонтай
Первый показ состоится на площадке «Трансформатор» 7 марта

Акционистка Дарья Серенко — о «#тихомпикете» и реакции пассажиров метро
Акционистка Дарья Серенко — о «#тихомпикете» и реакции пассажиров метро The Village поговорил с участницей акции «#тихийпикет» о её деятельности, плакатах и планах на будущее
Акционистка Дарья Серенко — о «#тихомпикете» и реакции пассажиров метро

Акционистка Дарья Серенко — о «#тихомпикете» и реакции пассажиров метро
The Village поговорил с участницей акции «#тихийпикет» о её деятельности, плакатах и планах на будущее