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В Москве пройдет фестиваль психического здоровья

Психоактивисты и специалисты по ментальному здоровью проведут лекции и дискуссии

В Москве пройдет фестиваль психического здоровья
Психоактивисты и специалисты по ментальному здоровью проведут лекции и дискуссии

Авторы книги «С ума сойти!» — о психических расстройствах горожан и страхе лечения
Авторы книги «С ума сойти!» — о психических расстройствах горожан и страхе лечения The Village поговорил с Дарьей Варламовой и Антоном Зайниевым о «страшных» психиатрах, диагностике расстройств и лекарственных препаратах
Авторы книги «С ума сойти!» — о психических расстройствах горожан и страхе лечения

Авторы книги «С ума сойти!» — о психических расстройствах горожан и страхе лечения
The Village поговорил с Дарьей Варламовой и Антоном Зайниевым о «страшных» психиатрах, диагностике расстройств и лекарственных препаратах

15 новых книг лета
15 новых книг лета Милан Кундера, Александр Генис, Майкл Каннингем и Олег Нестеров — Лиза Биргер рассказывает о главных книжных новинках этого лета
15 новых книг лета

15 новых книг лета
Милан Кундера, Александр Генис, Майкл Каннингем и Олег Нестеров — Лиза Биргер рассказывает о главных книжных новинках этого лета