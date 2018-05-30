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Новости30 мая 2018

В Москве пройдет фестиваль психического здоровья Психоактивисты и специалисты по ментальному здоровью проведут лекции и дискуссии

Проект «Психоактивно» и фестиваль независимой культуры «Горизонталь» проведут на территории московского бара «Успех» фестиваль «Психгорфест».

В программе заявлены лекции психологов Александра Сосланда и Марии Гантман, психоактивисток Саши Старость и Катрин Ненашевой, а также одного из авторов путеводителя по психическим расстройствам «С ума сойти» Дарьи Варламовой.

Кроме того, на «Психгорфесте» пройдут выставка, ярмарка одежды, аксессуаров и искусства, public talk на тему психических расстройств и презентация книги «История меланхолии» шведского антрополога Карин Юханинсон.

В завершение фестиваля состоится концерт, участниками которого станут «Панк-фракция красных бригад», Sila Slona, «Назарбаев террор машин» и Dukkha. После концерта ожидается диджей-сет.

Событие запланировано на воскресенье 3 июня. Вход на все мероприятия свободный.

Источник: «Афиша Daily»

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