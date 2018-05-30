В Москве пройдет фестиваль психического здоровья Психоактивисты и специалисты по ментальному здоровью проведут лекции и дискуссии
Проект «Психоактивно» и фестиваль независимой культуры «Горизонталь» проведут на территории московского бара «Успех» фестиваль «Психгорфест».
В программе заявлены лекции психологов Александра Сосланда и Марии Гантман, психоактивисток Саши Старость и Катрин Ненашевой, а также одного из авторов путеводителя по психическим расстройствам «С ума сойти» Дарьи Варламовой.
Кроме того, на «Психгорфесте» пройдут выставка, ярмарка одежды, аксессуаров и искусства, public talk на тему психических расстройств и презентация книги «История меланхолии» шведского антрополога Карин Юханинсон.
В завершение фестиваля состоится концерт, участниками которого станут «Панк-фракция красных бригад», Sila Slona, «Назарбаев террор машин» и Dukkha. После концерта ожидается диджей-сет.
Событие запланировано на воскресенье 3 июня. Вход на все мероприятия свободный.
Источник: «Афиша Daily»