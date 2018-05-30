Кроме того, на «Психгорфесте» пройдут выставка, ярмарка одежды, аксессуаров и искусства, public talk на тему психических расстройств и презентация книги «История меланхолии» шведского антрополога Карин Юханинсон.

В завершение фестиваля состоится концерт, участниками которого станут «Панк-фракция красных бригад», Sila Slona, «Назарбаев террор машин» и Dukkha. После концерта ожидается диджей-сет.