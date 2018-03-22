Новости
Сеть автоматов с готовой едой DC Daily запустила франшизу
Один автомат обойдется в 220 тысяч рублей
Новости
Сеть автоматов с готовой едой DC Daily запустила франшизу Один автомат обойдется в 220 тысяч рублей
Предприниматели
DC Daily: Как в московских офисах появились автоматы с готовой едойИ при чем тут сервис Delivery Club
Предприниматели
DC Daily: Как в московских офисах появились автоматы с готовой едой И при чем тут сервис Delivery Club
Новости
Delivery Club установит автоматы с готовой едой в бизнес-центрах
До конца года в Москве появятся 500 таких точек
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