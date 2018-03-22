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Новости

Сеть автоматов с готовой едой DC Daily запустила франшизу

Один автомат обойдется в 220 тысяч рублей

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Новости

Сеть автоматов с готовой едой DC Daily запустила франшизу Один автомат обойдется в 220 тысяч рублей

DC Daily: Как в московских офисах появились автоматы с готовой едой
Предприниматели
DC Daily: Как в московских офисах появились автоматы с готовой едойИ при чем тут сервис Delivery Club
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DC Daily: Как в московских офисах появились автоматы с готовой едой
Предприниматели

DC Daily: Как в московских офисах появились автоматы с готовой едой И при чем тут сервис Delivery Club

Новости

Delivery Club установит автоматы с готовой едой в бизнес-центрах

До конца года в Москве появятся 500 таких точек

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Новости

Delivery Club установит автоматы с готовой едой в бизнес-центрах До конца года в Москве появятся 500 таких точек