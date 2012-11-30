На набережной Москвы-реки появилась ивент-площадка — дебаркадер «Река. Река»
Там можно проводить события любого формата
На набережной Москвы-реки появилась ивент-площадка — дебаркадер «Река. Река» Там можно проводить события любого формата
Фрунзенскую набережную освободили от дебаркадеров
Демонтаж провело городское контрольное управление «Организатор перевозок»
Фрунзенскую набережную освободили от дебаркадеров Демонтаж провело городское контрольное управление «Организатор перевозок»
На дебаркадерах и понтонах запретят продавать алкоголь
В целях безопасности на водных объектах полностью запретят продавать алкоголь, в том числе пиво и медовуху.
На дебаркадерах и понтонах запретят продавать алкоголь В целях безопасности на водных объектах полностью запретят продавать алкоголь, в том числе пиво и медовуху.
Итоги недели: Запрет дебаркадеров, возвращение промилле, приложение для велопроката
Запрет дебаркадеров на Москве-реке, попытки бороться с Газмановым на Ленинградском вокзале, запуск лоукост-дочки «Аэрофлота».
Итоги недели: Запрет дебаркадеров, возвращение промилле, приложение для велопроката Запрет дебаркадеров на Москве-реке, попытки бороться с Газмановым на Ленинградском вокзале, запуск лоукост-дочки «Аэрофлота».
Комментарий: Олег Шапиро о запрете дебаркадеров The Village пообщался с архитектором Олегом Шапиро, предлагавшим концепцию деревянных пешеходных набережных, о том, нужны ли Москве дебаркадеры.
Дебаркадеры на Москве-реке вновь запретят
На Москве-реке уберут все старые и запретят устанавливать новые дебаркадеры, такое решение принял и.о. заместителя мэра Максим Ликсутов.
Дебаркадеры на Москве-реке вновь запретят На Москве-реке уберут все старые и запретят устанавливать новые дебаркадеры, такое решение принял и.о. заместителя мэра Максим Ликсутов.
На Москве-реке построят плавучие парковки
Чиновники вернулись к идее размещать парковки на дебаркадерах: первые могут появиться уже в 2013 году у станций метро «Киевская», «Парк Культуры» и «Таганская».