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Новости

На набережной Москвы-реки появилась ивент-площадка — дебаркадер «Река. Река»

Там можно проводить события любого формата

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Новости

На набережной Москвы-реки появилась ивент-площадка — дебаркадер «Река. Река» Там можно проводить события любого формата

Город

Фрунзенскую набережную освободили от дебаркадеров

Демонтаж провело городское контрольное управление «Организатор перевозок»

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Город

Фрунзенскую набережную освободили от дебаркадеров Демонтаж провело городское контрольное управление «Организатор перевозок»

Общественные пространства

На дебаркадерах и понтонах запретят продавать алкоголь

В целях безопасности на водных объектах полностью запретят продавать алкоголь, в том числе пиво и медовуху.

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Общественные пространства

На дебаркадерах и понтонах запретят продавать алкоголь В целях безопасности на водных объектах полностью запретят продавать алкоголь, в том числе пиво и медовуху.

Город

Итоги недели: Запрет дебаркадеров, возвращение промилле, приложение для велопроката

Запрет дебаркадеров на Москве-реке, попытки бороться с Газмановым на Ленинградском вокзале, запуск лоукост-дочки «Аэрофлота».

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Город

Итоги недели: Запрет дебаркадеров, возвращение промилле, приложение для велопроката Запрет дебаркадеров на Москве-реке, попытки бороться с Газмановым на Ленинградском вокзале, запуск лоукост-дочки «Аэрофлота».

Город
Комментарий: Олег Шапиро о запрете дебаркадеровThe Village пообщался с архитектором Олегом Шапиро, предлагавшим концепцию деревянных пешеходных набережных, о том, нужны ли Москве дебаркадеры.
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Город

Комментарий: Олег Шапиро о запрете дебаркадеров The Village пообщался с архитектором Олегом Шапиро, предлагавшим концепцию деревянных пешеходных набережных, о том, нужны ли Москве дебаркадеры.

Город

Дебаркадеры на Москве-реке вновь запретят

На Москве-реке уберут все старые и запретят устанавливать новые дебаркадеры, такое решение принял и.о. заместителя мэра Максим Ликсутов.

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Город

Дебаркадеры на Москве-реке вновь запретят На Москве-реке уберут все старые и запретят устанавливать новые дебаркадеры, такое решение принял и.о. заместителя мэра Максим Ликсутов.

Инфраструктура

На Москве-реке построят плавучие парковки

Чиновники вернулись к идее размещать парковки на дебаркадерах: первые могут появиться уже в 2013 году у станций метро «Киевская», «Парк Культуры» и «Таганская».

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Инфраструктура

На Москве-реке построят плавучие парковки Чиновники вернулись к идее размещать парковки на дебаркадерах: первые могут появиться уже в 2013 году у станций метро «Киевская», «Парк Культуры» и «Таганская».