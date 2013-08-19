Алексей Навальный — о дуэли с главой Росгвардии
Политик вызвал Золотова на дебаты в эфире федерального канала
Алексей Навальный — о дуэли с главой Росгвардии Политик вызвал Золотова на дебаты в эфире федерального канала
«РБК»: Собянин откажется от участия в предвыборных дебатах
Мэр столицы вновь поддержит традиции российской власти
«РБК»: Собянин откажется от участия в предвыборных дебатах Мэр столицы вновь поддержит традиции российской власти
Владимир Жириновский — о пользе тиранов и слезах Собчак
Лидер ЛДПР заявил, что политики должны быть жесткими и жестокими
Владимир Жириновский — о пользе тиранов и слезах Собчак Лидер ЛДПР заявил, что политики должны быть жесткими и жестокими
Жириновский и Собчак решили пожаловаться друг на друга в Генпрокуратуру
В ходе предвыборных дебатов Жириновский грубо обругал Собчак, которая в ответ облила лидера ЛДПР водой
Жириновский и Собчак решили пожаловаться друг на друга в Генпрокуратуру В ходе предвыборных дебатов Жириновский грубо обругал Собчак, которая в ответ облила лидера ЛДПР водой
Кандидаты в президенты — о стычке Жириновского и Собчак
Участники теледебатов прокомментировали инцидент на «России 1»
Кандидаты в президенты — о стычке Жириновского и Собчак Участники теледебатов прокомментировали инцидент на «России 1»
Жириновский обматерил облившую его на теледебатах Собчак
На канале «Россия 1» дебаты покажут в 23:00
Жириновский обматерил облившую его на теледебатах Собчак На канале «Россия 1» дебаты покажут в 23:00
Кандидаты в президенты попросят перенести теледебаты в прайм-тайм
Также участники президентской гонки потребуют трансляцию в прямом эфире
Кандидаты в президенты попросят перенести теледебаты в прайм-тайм Также участники президентской гонки потребуют трансляцию в прямом эфире
«Генератор дебатов» Coub
Пользователи могут создать свой ролик дебатов кандидатов в президенты
«Генератор дебатов» Coub Пользователи могут создать свой ролик дебатов кандидатов в президенты
Путин отказался от бесплатного телеэфира для дебатов
Дебаты на Первом канале назначили на 8 утра
Путин отказался от бесплатного телеэфира для дебатов Дебаты на Первом канале назначили на 8 утра
Партия «Яблоко» определит кандидата в мэры столицы после пяти раундов дебатов
Об этом сообщает агентство «Интерфакс»
Партия «Яблоко» определит кандидата в мэры столицы после пяти раундов дебатов Об этом сообщает агентство «Интерфакс»
Дебаты Стрелкова с Навальным пройдут 20 июля Точное место и время дебатов пока неизвестны
Навальный прокомментировал отказ Усманова от дебатов
По мнению оппозиционера, отказ стал проявлением страха разоблачения
Навальный прокомментировал отказ Усманова от дебатов По мнению оппозиционера, отказ стал проявлением страха разоблачения
«РБК» сообщило о согласовании иска Усманова к Навальному с Кремлем
Видеообращение к политику миллиардер записал по своей собственной инициативе
«РБК» сообщило о согласовании иска Усманова к Навальному с Кремлем Видеообращение к политику миллиардер записал по своей собственной инициативе
Навальный вызвал Усманова на дебаты Он заявил, что считает угрозой видеообращение бизнесмена
Артемий Лебедев прокомментировал свой проигрыш на дебатах с Навальным
Лебедев сравнил Навального с Леной Летучей
Артемий Лебедев прокомментировал свой проигрыш на дебатах с Навальным Лебедев сравнил Навального с Леной Летучей
Дебаты Лебедева и Навального: О чем спорили дизайнер с политиком Подводим итоги встречи и вспоминаем самые яркие ее моменты
Дебаты Лебедева с Навальным перенесли на неопределенный срок
Встреча должна была состояться 25 января
Дебаты Лебедева с Навальным перенесли на неопределенный срок Встреча должна была состояться 25 января
Глава «Справедливой России» проведёт предвыборные дебаты под псевдонимом OxxxyMironov
Первый выпуск дебатов будет доступен 5 августа на видеосервисе YouTube
Глава «Справедливой России» проведёт предвыборные дебаты под псевдонимом OxxxyMironov Первый выпуск дебатов будет доступен 5 августа на видеосервисе YouTube
Навальный пообещал подать в суд на Первый канал
При этом он хочет позвать Владимира Познера в качестве свидетеля
Навальный пообещал подать в суд на Первый канал При этом он хочет позвать Владимира Познера в качестве свидетеля
Навальный отказался от официальных дебатов
Кандидат в мэры Москвы Алексей Навальный отказался участвовать в дебатах на телеканале «Москва Доверие» и радиостанциях «Москва FM», «Говорит Москва» и «Москва Доверие».