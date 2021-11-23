23 ноября 2021
Центр «Душа мамы» проведет бесплатные курсы по интернет-маркетингу для женщин в декрете
Основательница SelfMama Анна Зырянова — о выгорании, карьерной яме и поддержке мам Как справиться с чувством вины и совмещать работу и материнство
Основательница SelfMama Анна Зырянова — о выгорании, карьерной яме и поддержке мам Как справиться с чувством вины и совмещать работу и материнство
Сколько мужчин ушли в декрет в 2018 году
Общее число составило примерно 2 % от всех взявших декрет
Размер пособия по беременности и родам вырастет с 2019 года
Максимальные выплаты увеличатся почти на 20 тысяч
Что писать в резюме, если вы долго не работали в офисе? Эксперты рассказывают, как объяснить отсутствие актуальных записей в трудовой книжке
Что писать в резюме, если вы долго не работали в офисе? Эксперты рассказывают, как объяснить отсутствие актуальных записей в трудовой книжке
Как устроиться на работу после декрета? Что делать, если настало время искать работу после длительного перерыва