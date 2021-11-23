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МЫ В СОЦСЕТЯХ

23 ноября 2021

Центр «Душа мамы» проведет бесплатные курсы по интернет-маркетингу для женщин в декрете

Основательница SelfMama Анна Зырянова — о выгорании, карьерной яме и поддержке мам
Основательница SelfMama Анна Зырянова — о выгорании, карьерной яме и поддержке мам Как справиться с чувством вины и совмещать работу и материнство
Основательница SelfMama Анна Зырянова — о выгорании, карьерной яме и поддержке мам

Основательница SelfMama Анна Зырянова — о выгорании, карьерной яме и поддержке мам
Как справиться с чувством вины и совмещать работу и материнство

Сколько мужчин ушли в декрет в 2018 году

Общее число составило примерно 2 % от всех взявших декрет

Сколько мужчин ушли в декрет в 2018 году

«Я не была в декрете»
«Я не была в декрете» Истории мам, которые вышли на работу сразу после родов
«Я не была в декрете»

«Я не была в декрете»
Истории мам, которые вышли на работу сразу после родов

Размер пособия по беременности и родам вырастет с 2019 года

Максимальные выплаты увеличатся почти на 20 тысяч

Размер пособия по беременности и родам вырастет с 2019 года

Что писать в резюме, если вы долго не работали в офисе?
Что писать в резюме, если вы долго не работали в офисе? Эксперты рассказывают, как объяснить отсутствие актуальных записей в трудовой книжке
Что писать в резюме, если вы долго не работали в офисе?

Что писать в резюме, если вы долго не работали в офисе?
Эксперты рассказывают, как объяснить отсутствие актуальных записей в трудовой книжке

Как устроиться на работу после декрета?
Как устроиться на работу после декрета? Что делать, если настало время искать работу после длительного перерыва
Как устроиться на работу после декрета?

Как устроиться на работу после декрета?
Что делать, если настало время искать работу после длительного перерыва