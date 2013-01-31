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Минэкономразвития может пригласить «РосПил» к доработке закона о госзакупках
Ранее Алексей Навальный уже успел назвать финальную версию документа «кривенькой и косенькой»
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Минэкономразвития может пригласить «РосПил» к доработке закона о госзакупках Ранее Алексей Навальный уже успел назвать финальную версию документа «кривенькой и косенькой»
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Индивидуальным предпринимателям выдадут беспроцентный кредит на погашение страховых взносов
В субсидировании же расходов ИП на уплату страховых взносов из бюджета категорически отказано
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Индивидуальным предпринимателям выдадут беспроцентный кредит на погашение страховых взносов В субсидировании же расходов ИП на уплату страховых взносов из бюджета категорически отказано
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Дела предпринимателей предлагают передать Следственному комитету
«Деловая Россия» подготовила пакет поправок в законодательство
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