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Презентация мини-альбома «СБПЧ», выставка Зинаиды Серебряковой и «Минимум»
Презентация мини-альбома «СБПЧ», выставка Зинаиды Серебряковой и «Минимум» Концерты, вечеринки, выставки и другие развлечения наступающих выходных
Презентация мини-альбома «СБПЧ», выставка Зинаиды Серебряковой и «Минимум»

Презентация мини-альбома «СБПЧ», выставка Зинаиды Серебряковой и «Минимум»
Концерты, вечеринки, выставки и другие развлечения наступающих выходных

Планы на выходные: 31 января — 2 февраля
Планы на выходные: 31 января — 2 февраля Конец выставки Хёрста и начало — Пепперштейна, старт сезона в Gipsy и Arma17, бесплатное кино в «Художественном» и день открытых дверей в «Гараже» среди заметных событий выходных.
Планы на выходные: 31 января — 2 февраля

Планы на выходные: 31 января — 2 февраля
Конец выставки Хёрста и начало — Пепперштейна, старт сезона в Gipsy и Arma17, бесплатное кино в «Художественном» и день открытых дверей в «Гараже» среди заметных событий выходных.

Планы на каникулы: 3–8 января
Планы на каникулы: 3–8 января Ожившие полотна Ван Гога, «Арт-эксперимент» в «Гараже», уличная еда, прямые трансляции из Королевского национального театра и ещё несколько причин выбраться из дома во время новогодних праздников.
Планы на каникулы: 3–8 января

Планы на каникулы: 3–8 января
Ожившие полотна Ван Гога, «Арт-эксперимент» в «Гараже», уличная еда, прямые трансляции из Королевского национального театра и ещё несколько причин выбраться из дома во время новогодних праздников.

Планы на выходные: 29 ноября — 1 декабря
Планы на выходные: 29 ноября — 1 декабря Non/fiction, Пикассо Дэмиена Хёрста, кулинарная битва бабушек, встреча зимы в «Музеоне», концерты Limp Bizkit, Lord Finesse и Múm и воссоединение Tequilajazzz среди заметных событий выходных.
Планы на выходные: 29 ноября — 1 декабря

Планы на выходные: 29 ноября — 1 декабря
Non/fiction, Пикассо Дэмиена Хёрста, кулинарная битва бабушек, встреча зимы в «Музеоне», концерты Limp Bizkit, Lord Finesse и Múm и воссоединение Tequilajazzz среди заметных событий выходных.

События недели: Múm, Дэмиен Хёрст и non/fiction
События недели: Múm, Дэмиен Хёрст и non/fiction Выступления Goldie и Limp Bizkit, документальный фестиваль в «Художественном», открытие «Циолковского» на новом месте и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели: Múm, Дэмиен Хёрст и non/fiction

События недели: Múm, Дэмиен Хёрст и non/fiction
Выступления Goldie и Limp Bizkit, документальный фестиваль в «Художественном», открытие «Циолковского» на новом месте и ещё несколько событий из календаря The Village.

Планы на осень: 23 выставки
Планы на осень: 23 выставки Пикассо и Бэнкси из коллекции Херста, Московская биеннале, Мондриан в Третьяковке и другие заметные события главного выставочного сезона.
Планы на осень: 23 выставки

Планы на осень: 23 выставки
Пикассо и Бэнкси из коллекции Херста, Московская биеннале, Мондриан в Третьяковке и другие заметные события главного выставочного сезона.