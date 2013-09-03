Презентация мини-альбома «СБПЧ», выставка Зинаиды Серебряковой и «Минимум» Концерты, вечеринки, выставки и другие развлечения наступающих выходных
Презентация мини-альбома «СБПЧ», выставка Зинаиды Серебряковой и «Минимум» Концерты, вечеринки, выставки и другие развлечения наступающих выходных
Планы на выходные: 31 января — 2 февраля Конец выставки Хёрста и начало — Пепперштейна, старт сезона в Gipsy и Arma17, бесплатное кино в «Художественном» и день открытых дверей в «Гараже» среди заметных событий выходных.
Планы на выходные: 31 января — 2 февраля Конец выставки Хёрста и начало — Пепперштейна, старт сезона в Gipsy и Arma17, бесплатное кино в «Художественном» и день открытых дверей в «Гараже» среди заметных событий выходных.
Планы на каникулы: 3–8 января Ожившие полотна Ван Гога, «Арт-эксперимент» в «Гараже», уличная еда, прямые трансляции из Королевского национального театра и ещё несколько причин выбраться из дома во время новогодних праздников.
Планы на каникулы: 3–8 января Ожившие полотна Ван Гога, «Арт-эксперимент» в «Гараже», уличная еда, прямые трансляции из Королевского национального театра и ещё несколько причин выбраться из дома во время новогодних праздников.
Планы на выходные: 29 ноября — 1 декабря Non/fiction, Пикассо Дэмиена Хёрста, кулинарная битва бабушек, встреча зимы в «Музеоне», концерты Limp Bizkit, Lord Finesse и Múm и воссоединение Tequilajazzz среди заметных событий выходных.
Планы на выходные: 29 ноября — 1 декабря Non/fiction, Пикассо Дэмиена Хёрста, кулинарная битва бабушек, встреча зимы в «Музеоне», концерты Limp Bizkit, Lord Finesse и Múm и воссоединение Tequilajazzz среди заметных событий выходных.
События недели: Múm, Дэмиен Хёрст и non/fiction Выступления Goldie и Limp Bizkit, документальный фестиваль в «Художественном», открытие «Циолковского» на новом месте и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели: Múm, Дэмиен Хёрст и non/fiction Выступления Goldie и Limp Bizkit, документальный фестиваль в «Художественном», открытие «Циолковского» на новом месте и ещё несколько событий из календаря The Village.
Планы на осень: 23 выставки Пикассо и Бэнкси из коллекции Херста, Московская биеннале, Мондриан в Третьяковке и другие заметные события главного выставочного сезона.