В мобильной версии поиска «Яндекса» появится новая функция для ускорения загрузки страниц
Функция повлияет на ранжирование в поиске «Яндекса»
В мобильной версии поиска «Яндекса» появится новая функция для ускорения загрузки страниц Функция повлияет на ранжирование в поиске «Яндекса»
Запрет анонимайзеров, приговор Филиппу Лису и модерация соцсетей
The Village вспоминает самые важные новости уходящей недели
Запрет анонимайзеров, приговор Филиппу Лису и модерация соцсетей The Village вспоминает самые важные новости уходящей недели
Медиаменеджера Демьяна Кудрявцева лишили российского гражданства
Его семье принадлежит газета «Ведомости»
Медиаменеджера Демьяна Кудрявцева лишили российского гражданства Его семье принадлежит газета «Ведомости»
СМИ сообщили о покупке The Moscow Times экс-директором «РБК» Дерком Сауэром
Сейчас издание принадлежит семье владельца «Ведомостей» Демьяна Кудрявцева
СМИ сообщили о покупке The Moscow Times экс-директором «РБК» Дерком Сауэром Сейчас издание принадлежит семье владельца «Ведомостей» Демьяна Кудрявцева
«Ведомости» признали ошибку при подготовке статьи о Фридмане
Шеф-редактор издания подтвердил, что за комментариями по материалу сотрудники газеты обратились не по адресу
«Ведомости» признали ошибку при подготовке статьи о Фридмане Шеф-редактор издания подтвердил, что за комментариями по материалу сотрудники газеты обратились не по адресу
Владельца «Ведомостей» Демьяна Кудрявцева хотят лишить российского гражданства (обновлено)
Кудрявцев купил издание после введения запрета на владение российскими СМИ иностранными гражданами
Владельца «Ведомостей» Демьяна Кудрявцева хотят лишить российского гражданства (обновлено) Кудрявцев купил издание после введения запрета на владение российскими СМИ иностранными гражданами
Максим Семеляк стал главным редактором российского Men's Health
Ранее Семеляк возглавлял The Prime Russian Magazine
Максим Семеляк стал главным редактором российского Men's Health
Ранее Семеляк возглавлял The Prime Russian Magazine
Газета «Ведомости» объявила новый состав совета директоров
В совет директоров газеты вошло семь человек
Газета «Ведомости» объявила новый состав совета директоров
В совет директоров газеты вошло семь человек
Экс-глава «Коммерсанта» объявил о выкупе газеты «Ведомости» (обновлено)
Сумма сделки не раскрывается
Экс-глава «Коммерсанта» объявил о выкупе газеты «Ведомости» (обновлено) Сумма сделки не раскрывается
Михаил Фишман стал главредом The Moscow Times Фишман выйдет на работу 20 ноября
У «Ведомостей» официально сменился один из владельцев
Sanoma продала треть газеты бывшему главе издательского дома «Коммерсантъ» Демьяну Кудрявцеву
У «Ведомостей» официально сменился один из владельцев Sanoma продала треть газеты бывшему главе издательского дома «Коммерсантъ» Демьяну Кудрявцеву
Экс-глава «Коммерсанта» купил долю в «Ведомостях» Сумма сделки оценивается в 6 миллионов евро
Бывший глава «Коммерсанта» договорился о покупке доли в газете «Ведомости»
Вместе с ней он может получить ещё несколько активов финского медиахолдинга Sanoma
Бывший глава «Коммерсанта» договорился о покупке доли в газете «Ведомости» Вместе с ней он может получить ещё несколько активов финского медиахолдинга Sanoma
Ссылки дня: Нобелевка по химии, эти мрачные русские и православный полиграф
Пехтинг Якунина, Нобелевская премия по химии, эти мрачные русские, тролль в мире искусства и православный полиграф — в наших «Ссылках дня».