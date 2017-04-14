Шеф-редактор «Ведомостей» Дмитрий Симаков признал «человеческую ошибку» при подготовке текста о бизнесмене Михаиле Фридмане. Об этом сообщает агентство RNS.

«Михаил Фридман, к сожалению, прав — за комментариями по статье мы обратились не по адресу. Это вопиющая ошибка произошла по вине нескольких сотрудников редакции. Ни о каком влиянии извне речи не идет», — сообщил Симаков.

Шеф-редактор издания отметил, что пока рано говорить «о конкретных санкциях в отношении сотрудников, по вине которых произошла эта ошибка». Однако, по его словам, такая ошибка «точно не может иметь цену уголовного преследования в отношении автора статьи».

Редакция газеты обсудит, в каком формате будет исправлена эта неточность. «У нас есть возможность предоставить Фридману или его представителям опубликовать какой-то материал в формате письма читателя», — пояснил Симаков. При этом шеф-редактор добавил, что обвинения в клевете он не признавал, а иск обсуждать не может, поскольку самого иска он не видел.