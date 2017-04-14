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Новости14 апреля 2017

«Ведомости» признали ошибку при подготовке статьи о Фридмане Шеф-редактор издания подтвердил, что за комментариями по материалу сотрудники газеты обратились не по адресу

РедакторРоман Чернянский

Шеф-редактор «Ведомостей» Дмитрий Симаков признал «человеческую ошибку» при подготовке текста о бизнесмене Михаиле Фридмане. Об этом сообщает агентство RNS.

«Михаил Фридман, к сожалению, прав — за комментариями по статье мы обратились не по адресу. Это вопиющая ошибка произошла по вине нескольких сотрудников редакции. Ни о каком влиянии извне речи не идет», — сообщил Симаков.

Шеф-редактор издания отметил, что пока рано говорить «о конкретных санкциях в отношении сотрудников, по вине которых произошла эта ошибка». Однако, по его словам, такая ошибка «точно не может иметь цену уголовного преследования в отношении автора статьи».

Редакция газеты обсудит, в каком формате будет исправлена эта неточность. «У нас есть возможность предоставить Фридману или его представителям опубликовать какой-то материал в формате письма читателя», — пояснил Симаков. При этом шеф-редактор добавил, что обвинения в клевете он не признавал, а иск обсуждать не может, поскольку самого иска он не видел.

Ранее член совета директоров газеты «Ведомости» Демьян Кудрявцев заявил, что, по его данным, ни Фридман, ни его сотрудники не отвечали на вопросы журналистов по этому материалу. «Не объясняли они свою позицию и после его выхода, не просили опровержений, не искали досудебных решений», — подчеркнул Кудрявцев.

В свою очередь, Фридман завил, что ни он лично, ни другие его представители вообще не получали никаких вопросов на тему статьи. «Грубейшие нарушения журналистской этики, а также многочисленные подтасовки фактов и примеры откровенной лжи, содержащиеся в статье, и побудили меня подать иск», — пояснил бизнесмен.

13 апреля стало известно, что Михаил Фридман подал исковое заявление в отношении газеты «Ведомости» в связи со статьей о русской мафии. Бизнесмен попросил признать опубликованную газетой информацию не соответствующей действительности и порочащей его честь, достоинство и деловую репутацию. Также он обратился в полицию с требованием завести уголовное дело на автора публикации.

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