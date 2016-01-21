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МЫ В СОЦСЕТЯХ

H&M предложит студентам дополнительную скидку за принесенные на переработку вещи

Акция действует с 25 по 27 января

H&M предложит студентам дополнительную скидку за принесенные на переработку вещи

Кибертурнир, дебаты и бесплатные катки: В Москве ко Дню студента откроют 32 тематические площадки

Праздник впервые проведут на общегородском уровне

Кибертурнир, дебаты и бесплатные катки: В Москве ко Дню студента откроют 32 тематические площадки

В метро прошел музыкальный флешмоб в честь Дня студента

Концерт состоялся на станции метро «Полянка»

В метро прошел музыкальный флешмоб в честь Дня студента

В Московском зоопарке в День студента проведут тематический квест

Задания разместят в конвертах, которые спрячут на территории зоопарка

В Московском зоопарке в День студента проведут тематический квест

Каток в парке Горького 25 января будет бесплатным для студентов

В День студента здесь пройдет вечеринка «Маленькая пятница»

Каток в парке Горького 25 января будет бесплатным для студентов

В Татьянин день студенты могут бесплатно посетить катки в парках

Акция пройдёт на всех катках с платным входом, подведомственных Депкульту

В Татьянин день студенты могут бесплатно посетить катки в парках