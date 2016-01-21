H&M предложит студентам дополнительную скидку за принесенные на переработку вещи
Акция действует с 25 по 27 января
Кибертурнир, дебаты и бесплатные катки: В Москве ко Дню студента откроют 32 тематические площадки
Праздник впервые проведут на общегородском уровне
В метро прошел музыкальный флешмоб в честь Дня студента
Концерт состоялся на станции метро «Полянка»
В Московском зоопарке в День студента проведут тематический квест
Задания разместят в конвертах, которые спрячут на территории зоопарка
Каток в парке Горького 25 января будет бесплатным для студентов
В День студента здесь пройдет вечеринка «Маленькая пятница»
В Татьянин день студенты могут бесплатно посетить катки в парках
Акция пройдёт на всех катках с платным входом, подведомственных Депкульту