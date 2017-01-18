Город18 января 2017
Каток в парке Горького 25 января будет бесплатным для студентов В День студента здесь пройдет вечеринка «Маленькая пятница»
В День студента, который отметят в среду, 25 января, вход на каток в парке Горького будет бесплатным для студентов очных отделений. Об этом сообщается на сайте московской мэрии.
Также в этот день в парке пройдет вечеринка под названием «Маленькая пятница». Для студентов здесь проведут ледовый квест, конкурсы на ловкость и эрудицию. Победителям подарят сувениры. Кроме того, в этот вечер на катке организуют стол заявок, где можно заказать музыкальный трек.
Все девушки по имени Татьяна смогут сделать бесплатные прическу или макияж: для этого на катке сделают временную студию.
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