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Каток в парке Горького 25 января будет бесплатным для студентов В День студента здесь пройдет вечеринка «Маленькая пятница»

РедакторЮлия Рузманова

В День студента, который отметят в среду, 25 января, вход на каток в парке Горького будет бесплатным для студентов очных отделений. Об этом сообщается на сайте московской мэрии.

Также в этот день в парке пройдет вечеринка под названием «Маленькая пятница». Для студентов здесь проведут ледовый квест, конкурсы на ловкость и эрудицию. Победителям подарят сувениры. Кроме того, в этот вечер на катке организуют стол заявок, где можно заказать музыкальный трек.

Все девушки по имени Татьяна смогут сделать бесплатные прическу или макияж: для этого на катке сделают временную студию.

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