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Новости

H&M предложит студентам дополнительную скидку за принесенные на переработку вещи

Акция действует с 25 по 27 января

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Новости

H&M предложит студентам дополнительную скидку за принесенные на переработку вещи Акция действует с 25 по 27 января

Новости

Кибертурнир, дебаты и бесплатные катки: В Москве ко Дню студента откроют 32 тематические площадки

Праздник впервые проведут на общегородском уровне

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Новости

Кибертурнир, дебаты и бесплатные катки: В Москве ко Дню студента откроют 32 тематические площадки Праздник впервые проведут на общегородском уровне

Транспорт

В метро прошел музыкальный флешмоб в честь Дня студента

Концерт состоялся на станции метро «Полянка»

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Транспорт

В метро прошел музыкальный флешмоб в честь Дня студента Концерт состоялся на станции метро «Полянка»

Weekend

В Московском зоопарке в День студента проведут тематический квест

Задания разместят в конвертах, которые спрячут на территории зоопарка

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Weekend

В Московском зоопарке в День студента проведут тематический квест Задания разместят в конвертах, которые спрячут на территории зоопарка

Город

Каток в парке Горького 25 января будет бесплатным для студентов

В День студента здесь пройдет вечеринка «Маленькая пятница»

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Город

Каток в парке Горького 25 января будет бесплатным для студентов В День студента здесь пройдет вечеринка «Маленькая пятница»

Новости парков

В Татьянин день студенты могут бесплатно посетить катки в парках

Акция пройдёт на всех катках с платным входом, подведомственных Депкульту

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Новости парков

В Татьянин день студенты могут бесплатно посетить катки в парках Акция пройдёт на всех катках с платным входом, подведомственных Депкульту