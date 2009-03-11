В творческом квартале Vernissage отпразднуют День святого Патрика
Посетители узнают об ирландском сленге и смогут поиграть в ирландский футбол
В День святого Патрика в Москве пройдут концерты волынщиков и карнавал
Фестиваль ирландской культуры Irish Week продлится с 13 по 24 марта
Пять московских баров примут участие в бархоппинг-вечеринке Jameson IrishHood
На празднике в честь Дня святого Патрика пройдут уличные гулянья
В Москве пройдет шестой фестиваль ирландской культуры Irish Week
В его программу войдут кинопоказы, концерты и лекторий
В Москве в День святого Патрика пройдёт парад волынщиков
Здания в центре Москвы подсветят зелёным цветом
Пять московских баров проведут совместную вечеринку в честь Дня святого Патрика
В мероприятии примут участие бары Denis Simachev, «Лебединое озеро», Delicatessen, Noor Electro и Drink Your Seoul
Несколько зданий в центре Москвы подсветят зелёным в честь Дня святого Патрика
Зелёные фасады загорятся на Тверской улице, Страстном бульваре и Пушкинской площади