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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В творческом квартале Vernissage отпразднуют День святого Патрика

Посетители узнают об ирландском сленге и смогут поиграть в ирландский футбол

В творческом квартале Vernissage отпразднуют День святого Патрика

В День святого Патрика в Москве пройдут концерты волынщиков и карнавал

Фестиваль ирландской культуры Irish Week продлится с 13 по 24 марта

В День святого Патрика в Москве пройдут концерты волынщиков и карнавал

Пять московских баров примут участие в бархоппинг-вечеринке Jameson IrishHood

На празднике в честь Дня святого Патрика пройдут уличные гулянья

Пять московских баров примут участие в бархоппинг-вечеринке Jameson IrishHood

В Москве пройдет шестой фестиваль ирландской культуры Irish Week

В его программу войдут кинопоказы, концерты и лекторий

В Москве пройдет шестой фестиваль ирландской культуры Irish Week

РПЦ решила отмечать День святого Патрика

Святого можно будет почтить 30 марта

РПЦ решила отмечать День святого Патрика

В Москве в День святого Патрика пройдёт парад волынщиков

Здания в центре Москвы подсветят зелёным цветом

В Москве в День святого Патрика пройдёт парад волынщиков

Пять московских баров проведут совместную вечеринку в честь Дня святого Патрика

В мероприятии примут участие бары Denis Simachev, «Лебединое озеро», Delicatessen, Noor Electro и Drink Your Seoul

Пять московских баров проведут совместную вечеринку в честь Дня святого Патрика

Несколько зданий в центре Москвы подсветят зелёным в честь Дня святого Патрика

Зелёные фасады загорятся на Тверской улице, Страстном бульваре и Пушкинской площади

Несколько зданий в центре Москвы подсветят зелёным в честь Дня святого Патрика

День святого Патрика в снимках Instagram
День святого Патрика в снимках Instagram Бородачи в юбках, зелёное пиво и счастливые собаки — что фотографировали россияне, отмечавшие в прошедшие выходные День святого Патрика
День святого Патрика в снимках Instagram

День святого Патрика в снимках Instagram
Бородачи в юбках, зелёное пиво и счастливые собаки — что фотографировали россияне, отмечавшие в прошедшие выходные День святого Патрика

Люди в городе: Участники парада в честь Дня святого Патрика
Люди в городе: Участники парада в честь Дня святого Патрика В субботу в парке Горького прошёл парад облачённых в зеленое ирландофилов, а также просто фриков всех мастей, не упускающих возможность показать себя, — отмечали День святого Патрика.
Люди в городе: Участники парада в честь Дня святого Патрика

Люди в городе: Участники парада в честь Дня святого Патрика
В субботу в парке Горького прошёл парад облачённых в зеленое ирландофилов, а также просто фриков всех мастей, не упускающих возможность показать себя, — отмечали День святого Патрика.

Рецепты шефов: Ирландское рагу Шеф-повар ирландского паба Mollie's Mews Тимофей Кузнецов рассказал, как приготовить ирландское рагу, или стью, — традиционное блюдо ко Дню святого Патрика.

Рецепты шефов: Ирландское рагу

Планы на выходные: 15−17 марта
Планы на выходные: 15−17 марта В выходные в Москве будут отмечать Масленицу и День святого Патрика, выступят Hadouken! и Адам Ламберт и завершится фестиваль анимации Klik!. Эти и другие события — в подборке The Village.
Планы на выходные: 15−17 марта

Планы на выходные: 15−17 марта
В выходные в Москве будут отмечать Масленицу и День святого Патрика, выступят Hadouken! и Адам Ламберт и завершится фестиваль анимации Klik!. Эти и другие события — в подборке The Village.

День святого Патрика добрался до Москвы Москва уже не первый год, как и многие другие страны мира, празднует День святого Патрика. Накануне этого праздника в Москве повсюду весят афиши с приглашениями присоединиться к отмечанию этого события. Праздник проходит как в клубах, но и как положено, – гуляние проходит на улицах города. В нашей столице я ни раз уже видела одетых в традиционные для этого Дня костюмы. Так что же это...

День святого Патрика добрался до Москвы