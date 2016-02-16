В России уже 500 тысяч заболевших COVID-19. А вот умерших мало — это вызывает сомнения у ВОЗ
Организация считает, что стране нужно пересмотреть методику подсчета
Умерших от COVID-19 гораздо больше, чем ежедневно оповещают власти. Это показали данные Депздрава
Даже если не учитывать коронавирусных пациентов, погибших от других болезней
Делать зарядку и пить зеленый чай для борьбы с осенней хандрой
Также Депздрав не рекомендует отсыпаться в выходные
Выходить на пробежку в вечернее время, чтобы было легче уснуть
И не пользоваться дезодорантом во время тренировок
Депздрав запустил онлайн-поиск пропавших людей
Такая опция есть на новом сайте столичного ведомства