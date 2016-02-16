Новости
В России уже 500 тысяч заболевших COVID-19. А вот умерших мало — это вызывает сомнения у ВОЗ
Организация считает, что стране нужно пересмотреть методику подсчета
Новости
В России уже 500 тысяч заболевших COVID-19. А вот умерших мало — это вызывает сомнения у ВОЗ Организация считает, что стране нужно пересмотреть методику подсчета
Новости
Умерших от COVID-19 гораздо больше, чем ежедневно оповещают власти. Это показали данные Депздрава
Даже если не учитывать коронавирусных пациентов, погибших от других болезней
Новости
Умерших от COVID-19 гораздо больше, чем ежедневно оповещают власти. Это показали данные Депздрава Даже если не учитывать коронавирусных пациентов, погибших от других болезней
Новости
Делать зарядку и пить зеленый чай для борьбы с осенней хандрой
Также Депздрав не рекомендует отсыпаться в выходные
Новости
Делать зарядку и пить зеленый чай для борьбы с осенней хандрой Также Депздрав не рекомендует отсыпаться в выходные
Новости
Выходить на пробежку в вечернее время, чтобы было легче уснуть
И не пользоваться дезодорантом во время тренировок
Новости
Выходить на пробежку в вечернее время, чтобы было легче уснуть И не пользоваться дезодорантом во время тренировок
Город
Стартует проект «Москва без боли» Цель проекта — поддержать пациентов, страдающих от боли
Город
Депздрав запустил онлайн-поиск пропавших людей
Такая опция есть на новом сайте столичного ведомства
Город