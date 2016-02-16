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Новости

В России уже 500 тысяч заболевших COVID-19. А вот умерших мало — это вызывает сомнения у ВОЗ

Организация считает, что стране нужно пересмотреть методику подсчета

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Новости

В России уже 500 тысяч заболевших COVID-19. А вот умерших мало — это вызывает сомнения у ВОЗ Организация считает, что стране нужно пересмотреть методику подсчета

Новости

Умерших от COVID-19 гораздо больше, чем ежедневно оповещают власти. Это показали данные Депздрава

Даже если не учитывать коронавирусных пациентов, погибших от других болезней

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Новости

Умерших от COVID-19 гораздо больше, чем ежедневно оповещают власти. Это показали данные Депздрава Даже если не учитывать коронавирусных пациентов, погибших от других болезней

Новости

Делать зарядку и пить зеленый чай для борьбы с осенней хандрой

Также Депздрав не рекомендует отсыпаться в выходные

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Новости

Делать зарядку и пить зеленый чай для борьбы с осенней хандрой Также Депздрав не рекомендует отсыпаться в выходные

Новости

Выходить на пробежку в вечернее время, чтобы было легче уснуть

И не пользоваться дезодорантом во время тренировок

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Новости

Выходить на пробежку в вечернее время, чтобы было легче уснуть И не пользоваться дезодорантом во время тренировок

Город

Стартует проект «Москва без боли»

Цель проекта — поддержать пациентов, страдающих от боли

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Город

Стартует проект «Москва без боли» Цель проекта — поддержать пациентов, страдающих от боли

Город

Депздрав запустил онлайн-поиск пропавших людей

Такая опция есть на новом сайте столичного ведомства

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Город

Депздрав запустил онлайн-поиск пропавших людей Такая опция есть на новом сайте столичного ведомства