Москва во льду: закрыты аэропорты, транспортный коллапс, тысячи людей без электричества В последние выходные декабря Москву парализовал ледяной дождь. Закрытылись аэропорты, поезда переведены на ручное управление, а водители с трудом могут попасть в свои автомобили из-за наледи