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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Почему в Москве опять столько пуха?
Почему в Москве опять столько пуха? И надо ли паниковать, если вы аллергик
Почему в Москве опять столько пуха?

Почему в Москве опять столько пуха?
И надо ли паниковать, если вы аллергик

Как живут москвичи в хрущевке и сталинке посреди леса

Как живут москвичи в хрущевке и сталинке посреди леса

Как живут москвичи в хрущевке и сталинке посреди леса

Как живут москвичи в хрущевке и сталинке посреди леса

Тайная жизнь городских растений
Спецпроект
Тайная жизнь городских растений Как они осваиваются в мегаполисах и чем помогают горожанам
Тайная жизнь городских растений
Спецпроект

Тайная жизнь городских растений
Как они осваиваются в мегаполисах и чем помогают горожанам

Зеленые легкие города: Почему это не пустые слова
Спецпроект
Зеленые легкие города: Почему это не пустые слова И как лиственнице удается улавливать до 200 килограммов пыли за сезон
Зеленые легкие города: Почему это не пустые слова
Спецпроект

Зеленые легкие города: Почему это не пустые слова
И как лиственнице удается улавливать до 200 килограммов пыли за сезон

В «Аптекарском огороде» пройдет зимняя выставка весенних цветов

Репетиция весны в Ботаническом саду МГУ

В «Аптекарском огороде» пройдет зимняя выставка весенних цветов

На ВДНХ открылась первая в Москве воздушная тропа

Она проходит через кроны старинных дубов

На ВДНХ открылась первая в Москве воздушная тропа

Саженцы по 205 тысяч рублей за штуку

Всего победителю тендера до конца года предстоит высадить 1 179 деревьев

Саженцы по 205 тысяч рублей за штуку

В парке «Лосиный остров» произошел крупный пожар. Причиной назвали поджог

Огонь тушили всю ночь

В парке «Лосиный остров» произошел крупный пожар. Причиной назвали поджог

Сколько стоят вода, леса и животные в России

Минприроды впервые оценило стоимость ресурсов

Сколько стоят вода, леса и животные в России

Дарить женщинам деревья вместо букетов

Активисты высадят именные деревья на пострадавших от пожаров территориях

Дарить женщинам деревья вместо букетов

Сколько новогодних елок сдали в Москве на переработку

С прошлого года число переработанных елок выросло почти в 4 раза

Сколько новогодних елок сдали в Москве на переработку

Роскачество дало рекомендации по выбору новогодней елки

Эксперты рассказали, как продлить жизнь деревьям и как их правильно утилизировать

Роскачество дало рекомендации по выбору новогодней елки

Россиянам предложили компенсировать потери от вырубки елок к праздникам

Акцию «100 тысяч новых елок стране» проводит проект «Посади лес»

Россиянам предложили компенсировать потери от вырубки елок к праздникам

Вырубку лип возле ГУМа объяснили их неизлечимой болезнью

В конце октября там высадят новые деревья

Вырубку лип возле ГУМа объяснили их неизлечимой болезнью

Около ГУМа на Красной площади выкопали деревья

Сейчас на месте проводится капитальный ремонт тротуара

Около ГУМа на Красной площади выкопали деревья

Из-за шквалистого ветра в Москве пострадали четыре человека

Также из-за стихии оказались повреждены несколько автомобилей

Из-за шквалистого ветра в Москве пострадали четыре человека

Аллергиков предупредили о скором появлении тополиного пуха

Пух полетит с 500 тысяч деревьев в первых числах июня

Аллергиков предупредили о скором появлении тополиного пуха

Сколько новогодних елок москвичи сдали на переработку

Количество участников акции в 2018 году выросло в 13 раз

Сколько новогодних елок москвичи сдали на переработку

Крошечная сакура в «Аптекарском огороде»

Увидеть цветение дерева можно до 28 января

Крошечная сакура в «Аптекарском огороде»

Более двухсот елочных базаров откроется в Москве

Купить новогоднее дерево можно будет с 20 декабря

Более двухсот елочных базаров откроется в Москве

В ноябре на благоустроенных улицах Москвы начнут высаживать деревья

Всего в этом году в столице появятся 5 264 новых дерева по 40 адресам

В ноябре на благоустроенных улицах Москвы начнут высаживать деревья

На месте усадьбы «Леоново» открылся «Сад будущего»

Парк воссоздали по историческим документам и обновили современными площадками

На месте усадьбы «Леоново» открылся «Сад будущего»

Осенью в Москве высадят более 5 тысяч деревьев

Озеленение затронет участки, благоустроенные по программе «Моя улица»

Осенью в Москве высадят более 5 тысяч деревьев

На Садовом кольце осенью высадят груши, рябины, яблони и вишни

Всего по «Моей улице» в Москве в этом году высадят 4,5 тысячи деревьев

На Садовом кольце осенью высадят груши, рябины, яблони и вишни

Неизвестный уничтожил 100 деревьев на 80 миллионов рублей в парке «Крылатские холмы»

Заведено уголовное дело

Неизвестный уничтожил 100 деревьев на 80 миллионов рублей в парке «Крылатские холмы»

Власти оценили ущерб от порчи деревьев в парке «Москворецкий» в 83 миллиона рублей

Преступники повредили деревья, просверлив в них отверстия

Власти оценили ущерб от порчи деревьев в парке «Москворецкий» в 83 миллиона рублей

В Москве построят квартал с многоэтажками из дерева

Проектом, который курирует Минстрой, занимается группа компаний «Сегежа»

В Москве построят квартал с многоэтажками из дерева

На Воробьевых горах и Бульварном кольце появится разноцветная подсветка деревьев

На нее власти готовы потратить до 6 миллиардов рублей

На Воробьевых горах и Бульварном кольце появится разноцветная подсветка деревьев

Вырубленные из-за реновации деревья восстановят в границах прежних районов

В рамках программы собираются вырубить 2,7 тысячи гектаров зеленых насаждений

Вырубленные из-за реновации деревья восстановят в границах прежних районов

Гринпис и WWF попросили отклонить законопроект о реновации

По словам экологов, законопроект нарушает конституционные права москвичей на благоприятную окружающую среду

Гринпис и WWF попросили отклонить законопроект о реновации

В парке «Остров мечты» высадят 3 тысячи новых деревьев

Они расположатся на территории в 32 гектара

В парке «Остров мечты» высадят 3 тысячи новых деревьев

Собянин поручил высадить новые деревья на месте сломанных ураганом

Мэр дал коммунальным службам два дня на ликвидацию последствий стихии

Собянин поручил высадить новые деревья на месте сломанных ураганом

Власти прокомментировали состояние посаженных в центре Москвы лип

По словам чиновников, деревья не распустились из-за погодных условий

Власти прокомментировали состояние посаженных в центре Москвы лип

Что происходит с липами на Тверской?
Что происходит с липами на Тверской? The Village выяснил, прижились ли деревья, высаженные по программе «Моя улица» в прошлом году
Что происходит с липами на Тверской?

Что происходит с липами на Тверской?
The Village выяснил, прижились ли деревья, высаженные по программе «Моя улица» в прошлом году

На Зубовской площади появится дендрарий

Зеленые рощи должны появится на площади у станции метро «Красные Ворота» и вблизи «Добрынинской»

На Зубовской площади появится дендрарий

В Москве началась акция по озеленению дворов

Акция продлится до 16 мая

В Москве началась акция по озеленению дворов

В мае около станций МЦК высадят деревья, живые изгороди и разобьют цветники

Озеленение затронет 14 станций

В мае около станций МЦК высадят деревья, живые изгороди и разобьют цветники

Весной в Москве высадят почти 170 тысяч деревьев и кустарников

Акция по высадке началась в 2013 году

Весной в Москве высадят почти 170 тысяч деревьев и кустарников

На Таганке появились рябины и березы

Деревья посадили в рамках программы по благоустройству «Моя улица»

На Таганке появились рябины и березы

В центре Москвы начинается масштабная высадка деревьев

Всего посадят около 2,5 тысячи деревьев

В центре Москвы начинается масштабная высадка деревьев

Высадка деревьев в Москве за 1,725 миллиарда рублей

Деревья планируют посадить в центре столицы и на въездах в город

Высадка деревьев в Москве за 1,725 миллиарда рублей

На месте сломанных ураганом деревьев посадят новые

Деревья заменят по программе «Лунка в лунку»

На месте сломанных ураганом деревьев посадят новые

Москву и Санкт-Петербург обнесут «зелёным щитом»

Госдума приняла закон, запрещающий размещать в лесах и парках отходы и вести там капитальное строительство

Москву и Санкт-Петербург обнесут «зелёным щитом»

Сильный ветер в Москве валит деревья и знаки

Об этом сообщают горожане в социальных сетях

Сильный ветер в Москве валит деревья и знаки

Сколько Москва потратит на новогодние ёлки

Ёлок стало меньше, но стоят они дороже

Сколько Москва потратит на новогодние ёлки

Липы на Тверской заменят на туи и ели

На замену всех деревьев уйдёт две недели

Липы на Тверской заменят на туи и ели

Кремлю уже подыскивают новогоднюю ёлку

Дерево должно быть старше ста лет и выше 30 метров

Кремлю уже подыскивают новогоднюю ёлку

«Маракуйя»: Как заработать на спасении лесов по всему миру
«Маракуйя»: Как заработать на спасении лесов по всему миру Александр Платонов придумал платформу, которая позволяет людям чувствовать себя полезными. За полгода проект получил инвестиции, поддержку западных экспертов и выручку в 4,5 млн рублей.
«Маракуйя»: Как заработать на спасении лесов по всему миру

«Маракуйя»: Как заработать на спасении лесов по всему миру
Александр Платонов придумал платформу, которая позволяет людям чувствовать себя полезными. За полгода проект получил инвестиции, поддержку западных экспертов и выручку в 4,5 млн рублей.

Москва избавится от тополиного пуха через 10 лет

В течение ближайших 10 лет «пушащие» тополя в городе заменят на другие деревья

Москва избавится от тополиного пуха через 10 лет

На Садовом кольце появятся фруктовые деревья в кадках

Яблони, вишни и груши в кадках появятся на Садовом кольце в 2014 году

На Садовом кольце появятся фруктовые деревья в кадках

Комментарий: Анна Андреева о тополином пухе Появление тополиного пуха в очередной раз вызвало шквал дискуссий о том, не вырубить ли все тополя, чтобы облегчить жизнь аллергикам.

Комментарий: Анна Андреева о тополином пухе

Опубликована концепция озеленения Тверской

Городские власти представили концепцию озеленения Тверской улицы.

Опубликована концепция озеленения Тверской

Цифра дня: Сколько потратят на озеленение Тверской

Власти Москвы потратят более 500 млн рублей на озеленение полутора километров Тверской улицы — от Манежной до Пушкинской площади.

Цифра дня: Сколько потратят на озеленение Тверской

Садовое кольцо местами озеленят

Шесть участков Садового кольца озеленят в 2013 году.

Садовое кольцо местами озеленят

Московские деревья поставят на учёт за семь миллионов

Мэрия запускает регулярный мониторинг зелёных насаждений в Москве, чтобы разработать способы лечения больной растительности.

Московские деревья поставят на учёт за семь миллионов

Итоги недели: деревья на Тверской, городской курорт Artplay, запрет рекламы на строительных сетках The Village выбрал главные события недели в Москве и собрал комментарии экспертов и блогеров.

Итоги недели: деревья на Тверской, городской курорт Artplay, запрет рекламы на строительных сетках

На Тверскую улицу вернут деревья Власти столицы выделили 8 миллионов рублей на исследования, чтобы узнать, какие деревья смогут прижиться на главной улице Москвы

На Тверскую улицу вернут деревья

В Москве спилят обледеневшие деревья Стоящие вдоль дорог обледеневшие деревья будут спилены. Это предотвратит их падения на проезжую часть

В Москве спилят обледеневшие деревья

Москва во льду: закрыты аэропорты, транспортный коллапс, тысячи людей без электричества В последние выходные декабря Москву парализовал ледяной дождь. Закрытылись аэропорты, поезда переведены на ручное управление, а водители с трудом могут попасть в свои автомобили из-за наледи

Москва во льду: закрыты аэропорты, транспортный коллапс, тысячи людей без электричества

Буря нанесла миллионный ущерб
Буря нанесла миллионный ущерб Обещанное на сегодня штормовое предупреждение сбылось и обернулось серьезными проблемами&nbsp;для Москвы. Количество несчастных случаев и ущерб еще уточняется, но цифры уже впечатляют.&nbsp;
Буря нанесла миллионный ущерб

Буря нанесла миллионный ущерб
Обещанное на сегодня штормовое предупреждение сбылось и обернулось серьезными проблемами&nbsp;для Москвы. Количество несчастных случаев и ущерб еще уточняется, но цифры уже впечатляют.&nbsp;