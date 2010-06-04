В «Аптекарском огороде» пройдет зимняя выставка весенних цветов
Репетиция весны в Ботаническом саду МГУ
Саженцы по 205 тысяч рублей за штуку
Всего победителю тендера до конца года предстоит высадить 1 179 деревьев
В парке «Лосиный остров» произошел крупный пожар. Причиной назвали поджог
Огонь тушили всю ночь
Дарить женщинам деревья вместо букетов
Активисты высадят именные деревья на пострадавших от пожаров территориях
Сколько новогодних елок сдали в Москве на переработку
С прошлого года число переработанных елок выросло почти в 4 раза
Роскачество дало рекомендации по выбору новогодней елки
Эксперты рассказали, как продлить жизнь деревьям и как их правильно утилизировать
Россиянам предложили компенсировать потери от вырубки елок к праздникам
Акцию «100 тысяч новых елок стране» проводит проект «Посади лес»
Вырубку лип возле ГУМа объяснили их неизлечимой болезнью
В конце октября там высадят новые деревья
Около ГУМа на Красной площади выкопали деревья
Сейчас на месте проводится капитальный ремонт тротуара
Из-за шквалистого ветра в Москве пострадали четыре человека
Также из-за стихии оказались повреждены несколько автомобилей
Аллергиков предупредили о скором появлении тополиного пуха
Пух полетит с 500 тысяч деревьев в первых числах июня
Сколько новогодних елок москвичи сдали на переработку
Количество участников акции в 2018 году выросло в 13 раз
Более двухсот елочных базаров откроется в Москве
Купить новогоднее дерево можно будет с 20 декабря
В ноябре на благоустроенных улицах Москвы начнут высаживать деревья
Всего в этом году в столице появятся 5 264 новых дерева по 40 адресам
На месте усадьбы «Леоново» открылся «Сад будущего»
Парк воссоздали по историческим документам и обновили современными площадками
Осенью в Москве высадят более 5 тысяч деревьев
Озеленение затронет участки, благоустроенные по программе «Моя улица»
На Садовом кольце осенью высадят груши, рябины, яблони и вишни
Всего по «Моей улице» в Москве в этом году высадят 4,5 тысячи деревьев
Неизвестный уничтожил 100 деревьев на 80 миллионов рублей в парке «Крылатские холмы»
Заведено уголовное дело
Власти оценили ущерб от порчи деревьев в парке «Москворецкий» в 83 миллиона рублей
Преступники повредили деревья, просверлив в них отверстия
В Москве построят квартал с многоэтажками из дерева
Проектом, который курирует Минстрой, занимается группа компаний «Сегежа»
На Воробьевых горах и Бульварном кольце появится разноцветная подсветка деревьев
На нее власти готовы потратить до 6 миллиардов рублей
Вырубленные из-за реновации деревья восстановят в границах прежних районов
В рамках программы собираются вырубить 2,7 тысячи гектаров зеленых насаждений
Гринпис и WWF попросили отклонить законопроект о реновации
По словам экологов, законопроект нарушает конституционные права москвичей на благоприятную окружающую среду
В парке «Остров мечты» высадят 3 тысячи новых деревьев
Они расположатся на территории в 32 гектара
Собянин поручил высадить новые деревья на месте сломанных ураганом
Мэр дал коммунальным службам два дня на ликвидацию последствий стихии
Власти прокомментировали состояние посаженных в центре Москвы лип
По словам чиновников, деревья не распустились из-за погодных условий
Что происходит с липами на Тверской? The Village выяснил, прижились ли деревья, высаженные по программе «Моя улица» в прошлом году
На Зубовской площади появится дендрарий
Зеленые рощи должны появится на площади у станции метро «Красные Ворота» и вблизи «Добрынинской»
В мае около станций МЦК высадят деревья, живые изгороди и разобьют цветники
Озеленение затронет 14 станций
Весной в Москве высадят почти 170 тысяч деревьев и кустарников
Акция по высадке началась в 2013 году
На Таганке появились рябины и березы
Деревья посадили в рамках программы по благоустройству «Моя улица»
В центре Москвы начинается масштабная высадка деревьев
Всего посадят около 2,5 тысячи деревьев
Высадка деревьев в Москве за 1,725 миллиарда рублей
Деревья планируют посадить в центре столицы и на въездах в город
Москву и Санкт-Петербург обнесут «зелёным щитом»
Госдума приняла закон, запрещающий размещать в лесах и парках отходы и вести там капитальное строительство
«Маракуйя»: Как заработать на спасении лесов по всему миру Александр Платонов придумал платформу, которая позволяет людям чувствовать себя полезными. За полгода проект получил инвестиции, поддержку западных экспертов и выручку в 4,5 млн рублей.
Москва избавится от тополиного пуха через 10 лет
В течение ближайших 10 лет «пушащие» тополя в городе заменят на другие деревья
На Садовом кольце появятся фруктовые деревья в кадках
Яблони, вишни и груши в кадках появятся на Садовом кольце в 2014 году
Опубликована концепция озеленения Тверской
Городские власти представили концепцию озеленения Тверской улицы.
Цифра дня: Сколько потратят на озеленение Тверской
Власти Москвы потратят более 500 млн рублей на озеленение полутора километров Тверской улицы — от Манежной до Пушкинской площади.
Московские деревья поставят на учёт за семь миллионов
Мэрия запускает регулярный мониторинг зелёных насаждений в Москве, чтобы разработать способы лечения больной растительности.