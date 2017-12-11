В «Аптекарском огороде» пройдет зимняя выставка весенних цветов
Репетиция весны в Ботаническом саду МГУ
В «Аптекарском огороде» пройдет зимняя выставка весенних цветов Репетиция весны в Ботаническом саду МГУ
На ВДНХ открылась первая в Москве воздушная тропа Она проходит через кроны старинных дубов
Саженцы по 205 тысяч рублей за штуку
Всего победителю тендера до конца года предстоит высадить 1 179 деревьев
Саженцы по 205 тысяч рублей за штуку Всего победителю тендера до конца года предстоит высадить 1 179 деревьев
В парке «Лосиный остров» произошел крупный пожар. Причиной назвали поджог
Огонь тушили всю ночь
В парке «Лосиный остров» произошел крупный пожар. Причиной назвали поджог Огонь тушили всю ночь
Сколько стоят вода, леса и животные в России Минприроды впервые оценило стоимость ресурсов
Дарить женщинам деревья вместо букетов
Активисты высадят именные деревья на пострадавших от пожаров территориях
Дарить женщинам деревья вместо букетов Активисты высадят именные деревья на пострадавших от пожаров территориях
Сколько новогодних елок сдали в Москве на переработку
С прошлого года число переработанных елок выросло почти в 4 раза
Сколько новогодних елок сдали в Москве на переработку С прошлого года число переработанных елок выросло почти в 4 раза
Роскачество дало рекомендации по выбору новогодней елки
Эксперты рассказали, как продлить жизнь деревьям и как их правильно утилизировать
Роскачество дало рекомендации по выбору новогодней елки Эксперты рассказали, как продлить жизнь деревьям и как их правильно утилизировать
Россиянам предложили компенсировать потери от вырубки елок к праздникам
Акцию «100 тысяч новых елок стране» проводит проект «Посади лес»
Россиянам предложили компенсировать потери от вырубки елок к праздникам Акцию «100 тысяч новых елок стране» проводит проект «Посади лес»
Вырубку лип возле ГУМа объяснили их неизлечимой болезнью
В конце октября там высадят новые деревья
Вырубку лип возле ГУМа объяснили их неизлечимой болезнью В конце октября там высадят новые деревья
Около ГУМа на Красной площади выкопали деревья
Сейчас на месте проводится капитальный ремонт тротуара
Около ГУМа на Красной площади выкопали деревья Сейчас на месте проводится капитальный ремонт тротуара
Из-за шквалистого ветра в Москве пострадали четыре человека
Также из-за стихии оказались повреждены несколько автомобилей
Из-за шквалистого ветра в Москве пострадали четыре человека Также из-за стихии оказались повреждены несколько автомобилей
Аллергиков предупредили о скором появлении тополиного пуха
Пух полетит с 500 тысяч деревьев в первых числах июня
Аллергиков предупредили о скором появлении тополиного пуха Пух полетит с 500 тысяч деревьев в первых числах июня
Сколько новогодних елок москвичи сдали на переработку
Количество участников акции в 2018 году выросло в 13 раз