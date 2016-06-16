«Я вырос на кухне детдома, а теперь возглавляю ресторан White Rabbit Family и помогаю детям» Шеф-повар Luciano — о детстве в приюте, важности самостоятельности и благотворительности
«Я вырос на кухне детдома, а теперь возглавляю ресторан White Rabbit Family и помогаю детям» Шеф-повар Luciano — о детстве в приюте, важности самостоятельности и благотворительности
Рост числа желающих усыновить сирот связали с коммерческой и сексуальной эксплуатацией
В СКР отметили, что для многих приемных родителей — это единственный способ заработка
Акция «На-казание» на Пушкинской площади
В рамках акции Катрин Ненашева делает различные «интервенции» в общественные пространства