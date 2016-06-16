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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Я вырос на кухне детдома, а теперь возглавляю ресторан White Rabbit Family и помогаю детям»
«Я вырос на кухне детдома, а теперь возглавляю ресторан White Rabbit Family и помогаю детям» Шеф-повар Luciano — о детстве в приюте, важности самостоятельности и благотворительности
«Я вырос на кухне детдома, а теперь возглавляю ресторан White Rabbit Family и помогаю детям»

«Я вырос на кухне детдома, а теперь возглавляю ресторан White Rabbit Family и помогаю детям»
Шеф-повар Luciano — о детстве в приюте, важности самостоятельности и благотворительности

Не разлучать детей-сирот с братьями и сестрами

Соответствующие правки подготовят до марта

Не разлучать детей-сирот с братьями и сестрами

Рост числа желающих усыновить сирот связали с коммерческой и сексуальной эксплуатацией

В СКР отметили, что для многих приемных родителей — это единственный способ заработка

Рост числа желающих усыновить сирот связали с коммерческой и сексуальной эксплуатацией

Акция «На-казание» на Пушкинской площади

В рамках акции Катрин Ненашева делает различные «интервенции» в общественные пространства

Акция «На-казание» на Пушкинской площади