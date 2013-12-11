Новости
Детская программа «Золотой маски» со спектаклями и тренингами стартует в марте
Мероприятия продлятся с 2 по 17 марта
Новости
Детская программа «Золотой маски» со спектаклями и тренингами стартует в марте Мероприятия продлятся с 2 по 17 марта
Новости
Культурные центры запустят программу летнего отдыха «КультЛето»
Дети и родители могут выбрать продолжительность тематику занятий
Новости
Культурные центры запустят программу летнего отдыха «КультЛето» Дети и родители могут выбрать продолжительность тематику занятий
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При «Республике» открывается «Школа юного республиканца»
В магазине «Республика» в «Рио» на Ленинском проспекте теперь каждые выходные будут проходить бесплатные занятия с детьми.
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