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Новости

Детская программа «Золотой маски» со спектаклями и тренингами стартует в марте

Мероприятия продлятся с 2 по 17 марта

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Новости

Детская программа «Золотой маски» со спектаклями и тренингами стартует в марте Мероприятия продлятся с 2 по 17 марта

Новости

Культурные центры запустят программу летнего отдыха «КультЛето»

Дети и родители могут выбрать продолжительность тематику занятий

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Новости

Культурные центры запустят программу летнего отдыха «КультЛето» Дети и родители могут выбрать продолжительность тематику занятий

Магазины

При «Республике» открывается «Школа юного республиканца»

В магазине «Республика» в «Рио» на Ленинском проспекте теперь каждые выходные будут проходить бесплатные занятия с детьми.

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Магазины

При «Республике» открывается «Школа юного республиканца» В магазине «Республика» в «Рио» на Ленинском проспекте теперь каждые выходные будут проходить бесплатные занятия с детьми.