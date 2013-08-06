Дети, родившиеся в Москве, смогут получить вместо подарочного набора 20 тысяч рублей
Власти дадут родителям самим выбрать, какие вещи нужны их ребенку
Дети, родившиеся в Москве, смогут получить вместо подарочного набора 20 тысяч рублей Власти дадут родителям самим выбрать, какие вещи нужны их ребенку
Подарки начнут выдавать всем детям, родившимся в Москве
Раньше детские товары дарили только новорожденным, чьи родители имеют московскую прописку
Подарки начнут выдавать всем детям, родившимся в Москве Раньше детские товары дарили только новорожденным, чьи родители имеют московскую прописку
Сколько россиян отличают оригинальные игрушки от подделок
BrandMonitor выяснила, на что родители обращают внимание при покупке детских товаров
Сколько россиян отличают оригинальные игрушки от подделок BrandMonitor выяснила, на что родители обращают внимание при покупке детских товаров
Сеть детских товаров Mamas & Papas уходит из России
Последний магазин сети закроется 1 сентября
Сеть детских товаров Mamas & Papas уходит из России Последний магазин сети закроется 1 сентября
Нуждающимся семьям в Москве выдадут сертификаты на 2 тысячи рублей
На них можно будет приобрести товары для детей
Нуждающимся семьям в Москве выдадут сертификаты на 2 тысячи рублей На них можно будет приобрести товары для детей
Запретить продажу школьных тетрадей с черепами
В Госдуме предлагают создать специальный госорган, который будет регулировать появление школьной продукции на рынке
Запретить продажу школьных тетрадей с черепами В Госдуме предлагают создать специальный госорган, который будет регулировать появление школьной продукции на рынке
«Яндекс.Маркет» запустил площадку для торговли детскими товарами
За прошлый год россияне потратили на них 24 миллиарда рублей
«Яндекс.Маркет» запустил площадку для торговли детскими товарами За прошлый год россияне потратили на них 24 миллиарда рублей
В Подмосковье создадут кластер для производителей детских товаров
На нём разместятся около 100 предприятий, которые будут получать льготное финансирование
В Подмосковье создадут кластер для производителей детских товаров На нём разместятся около 100 предприятий, которые будут получать льготное финансирование
Цифра дня: 35% родителей готовы купить своему ребёнку куклу-монстра из гробика
Интерес детей к игрушечным монстрам встревожил Уральский родительский комитет, который теперь предлагает убрать их из продажи
Цифра дня: 35% родителей готовы купить своему ребёнку куклу-монстра из гробика Интерес детей к игрушечным монстрам встревожил Уральский родительский комитет, который теперь предлагает убрать их из продажи
«Детский мир» вложит 300 млн рублей в создание интерактивных магазинов
Руководство компании надеется, что новый формат позволит повысить посещаемость магазинов, а вместе с ней — и выручку
«Детский мир» вложит 300 млн рублей в создание интерактивных магазинов Руководство компании надеется, что новый формат позволит повысить посещаемость магазинов, а вместе с ней — и выручку
Walt Disney откроет три магазина в России
Мировой лидер индустрии развлечений планирует открыть три розничных магазина в Москве и Санкт-Петербурге, а также запустить две новых сети: Disney Play и Disney Style
Walt Disney откроет три магазина в России Мировой лидер индустрии развлечений планирует открыть три розничных магазина в Москве и Санкт-Петербурге, а также запустить две новых сети: Disney Play и Disney Style
Легальных производителей детских товаров внесут в реестр
Они смогут рассчитывать на госзаказ. Производителям же контрафакта придётся сворачивать свои подпольные цеха
Легальных производителей детских товаров внесут в реестр Они смогут рассчитывать на госзаказ. Производителям же контрафакта придётся сворачивать свои подпольные цеха
Рождение британского принца Джорджа увеличило продажи пелёнок компании aden + anais на 600%
После появления новорожденного наследника престола на публике комплект из четырёх пелёнок заказали свыше 7 000 человек