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Новости

Дети, родившиеся в Москве, смогут получить вместо подарочного набора 20 тысяч рублей

Власти дадут родителям самим выбрать, какие вещи нужны их ребенку

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Новости

Дети, родившиеся в Москве, смогут получить вместо подарочного набора 20 тысяч рублей Власти дадут родителям самим выбрать, какие вещи нужны их ребенку

Новости

Подарки начнут выдавать всем детям, родившимся в Москве

Раньше детские товары дарили только новорожденным, чьи родители имеют московскую прописку

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Новости

Подарки начнут выдавать всем детям, родившимся в Москве Раньше детские товары дарили только новорожденным, чьи родители имеют московскую прописку

Новости

Сколько россиян отличают оригинальные игрушки от подделок

BrandMonitor выяснила, на что родители обращают внимание при покупке детских товаров

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Новости

Сколько россиян отличают оригинальные игрушки от подделок BrandMonitor выяснила, на что родители обращают внимание при покупке детских товаров

Новости

Сеть детских товаров Mamas & Papas уходит из России

Последний магазин сети закроется 1 сентября

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Новости

Сеть детских товаров Mamas & Papas уходит из России Последний магазин сети закроется 1 сентября

Ситуация

Нуждающимся семьям в Москве выдадут сертификаты на 2 тысячи рублей

На них можно будет приобрести товары для детей

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Ситуация

Нуждающимся семьям в Москве выдадут сертификаты на 2 тысячи рублей На них можно будет приобрести товары для детей

Новости

Запретить продажу школьных тетрадей с черепами

В Госдуме предлагают создать специальный госорган, который будет регулировать появление школьной продукции на рынке

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Новости

Запретить продажу школьных тетрадей с черепами В Госдуме предлагают создать специальный госорган, который будет регулировать появление школьной продукции на рынке

Новости

«Яндекс.Маркет» запустил площадку для торговли детскими товарами

За прошлый год россияне потратили на них 24 миллиарда рублей

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Новости

«Яндекс.Маркет» запустил площадку для торговли детскими товарами За прошлый год россияне потратили на них 24 миллиарда рублей

Новости

В Подмосковье создадут кластер для производителей детских товаров

На нём разместятся около 100 предприятий, которые будут получать льготное финансирование

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Новости

В Подмосковье создадут кластер для производителей детских товаров На нём разместятся около 100 предприятий, которые будут получать льготное финансирование

Новости

Цифра дня: 35% родителей готовы купить своему ребёнку куклу-монстра из гробика

Интерес детей к игрушечным монстрам встревожил Уральский родительский комитет, который теперь предлагает убрать их из продажи

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Новости

Цифра дня: 35% родителей готовы купить своему ребёнку куклу-монстра из гробика Интерес детей к игрушечным монстрам встревожил Уральский родительский комитет, который теперь предлагает убрать их из продажи

Новости

«Детский мир» вложит 300 млн рублей в создание интерактивных магазинов

Руководство компании надеется, что новый формат позволит повысить посещаемость магазинов, а вместе с ней — и выручку

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Новости

«Детский мир» вложит 300 млн рублей в создание интерактивных магазинов Руководство компании надеется, что новый формат позволит повысить посещаемость магазинов, а вместе с ней — и выручку

Новости

Walt Disney откроет три магазина в России

Мировой лидер индустрии развлечений планирует открыть три розничных магазина в Москве и Санкт-Петербурге, а также запустить две новых сети: Disney Play и Disney Style

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Новости

Walt Disney откроет три магазина в России Мировой лидер индустрии развлечений планирует открыть три розничных магазина в Москве и Санкт-Петербурге, а также запустить две новых сети: Disney Play и Disney Style

Новости

Легальных производителей детских товаров внесут в реестр

Они смогут рассчитывать на госзаказ. Производителям же контрафакта придётся сворачивать свои подпольные цеха

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Новости

Легальных производителей детских товаров внесут в реестр Они смогут рассчитывать на госзаказ. Производителям же контрафакта придётся сворачивать свои подпольные цеха

Новости

Рождение британского принца Джорджа увеличило продажи пелёнок компании aden + anais на 600%

После появления новорожденного наследника престола на публике комплект из четырёх пелёнок заказали свыше 7 000 человек

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Новости

Рождение британского принца Джорджа увеличило продажи пелёнок компании aden + anais на 600% После появления новорожденного наследника престола на публике комплект из четырёх пелёнок заказали свыше 7 000 человек