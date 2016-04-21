В парке «Красная Пресня» пройдет детский рок-фестиваль Kids Rock Fest
Вход на мероприятие будет бесплатный
В парке «Красная Пресня» пройдет детский рок-фестиваль Kids Rock Fest Вход на мероприятие будет бесплатный
Детский рок-фестиваль переносится в парк «Красная Пресня»
Ранее сообщалось, что мероприятие пройдёт в Измайловском парке
Детский рок-фестиваль переносится в парк «Красная Пресня» Ранее сообщалось, что мероприятие пройдёт в Измайловском парке
В Измайловском парке пройдёт детский рок-фестиваль
Всего для детей будет работать около 40 творческих зон