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В парке «Красная Пресня» пройдет детский рок-фестиваль Kids Rock Fest

Вход на мероприятие будет бесплатный

В парке «Красная Пресня» пройдет детский рок-фестиваль Kids Rock Fest
Вход на мероприятие будет бесплатный

Детский рок-фестиваль переносится в парк «Красная Пресня»

Ранее сообщалось, что мероприятие пройдёт в Измайловском парке

Детский рок-фестиваль переносится в парк «Красная Пресня»
Ранее сообщалось, что мероприятие пройдёт в Измайловском парке

В Измайловском парке пройдёт детский рок-фестиваль

Всего для детей будет работать около 40 творческих зон

В Измайловском парке пройдёт детский рок-фестиваль
Всего для детей будет работать около 40 творческих зон