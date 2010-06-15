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Период детства увеличится до 30 лет

Министр здравоохранения рассказала об изменении в периодизации

Период детства увеличится до 30 лет
Министр здравоохранения рассказала об изменении в периодизации

«Как и все пацаны во дворе, суп я не любил»: Шеф-повара — о любимой и ненавистной еде из детства
«Как и все пацаны во дворе, суп я не любил»: Шеф-повара — о любимой и ненавистной еде из детства The Village попросил шеф-поваров рассказать, чем их кормили в детстве
«Как и все пацаны во дворе, суп я не любил»: Шеф-повара — о любимой и ненавистной еде из детства

«Как и все пацаны во дворе, суп я не любил»: Шеф-повара — о любимой и ненавистной еде из детства
The Village попросил шеф-поваров рассказать, чем их кормили в детстве

На Малой Бронной открывается магазин детских вещей Five Kids

На Малой Бронной откроется магазин с новыми детскими марками, большая часть которых в Москве будет представлена впервые.

На Малой Бронной открывается магазин детских вещей Five Kids
На Малой Бронной откроется магазин с новыми детскими марками, большая часть которых в Москве будет представлена впервые.

Молодые родители на Пикнике "Афиши"
Молодые родители на Пикнике "Афиши" Молодые родители говорят о том, каким они видят будущее своих детей.
Молодые родители на Пикнике "Афиши"

Молодые родители на Пикнике "Афиши"
Молодые родители говорят о том, каким они видят будущее своих детей.

Заход на посадку
Заход на посадку The Village поговорил с людьми, которые выращивают овощи в самом центре Москвы.
Заход на посадку

Заход на посадку
The Village поговорил с людьми, которые выращивают овощи в самом центре Москвы.