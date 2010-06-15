Период детства увеличится до 30 лет
Министр здравоохранения рассказала об изменении в периодизации
Период детства увеличится до 30 лет Министр здравоохранения рассказала об изменении в периодизации
«Как и все пацаны во дворе, суп я не любил»: Шеф-повара — о любимой и ненавистной еде из детства The Village попросил шеф-поваров рассказать, чем их кормили в детстве
«Как и все пацаны во дворе, суп я не любил»: Шеф-повара — о любимой и ненавистной еде из детства The Village попросил шеф-поваров рассказать, чем их кормили в детстве
На Малой Бронной открывается магазин детских вещей Five Kids
На Малой Бронной откроется магазин с новыми детскими марками, большая часть которых в Москве будет представлена впервые.
На Малой Бронной открывается магазин детских вещей Five Kids На Малой Бронной откроется магазин с новыми детскими марками, большая часть которых в Москве будет представлена впервые.
Молодые родители на Пикнике "Афиши" Молодые родители говорят о том, каким они видят будущее своих детей.
Молодые родители на Пикнике "Афиши" Молодые родители говорят о том, каким они видят будущее своих детей.
Заход на посадку The Village поговорил с людьми, которые выращивают овощи в самом центре Москвы.