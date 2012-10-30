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Интерьер недели
Офис недели (Москва): KR Properties
Офис девелоперской компании KR Properties в одном из лофтов «Даниловской мануфактуры 1867».
11
Интерьер недели
Офис недели (Москва): KR Properties
Офис девелоперской компании KR Properties в одном из лофтов «Даниловской мануфактуры 1867».
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