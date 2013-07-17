Как используют сервисы знакомств и заводят отношения в Японии, США, ЮАР и других странах Создатели сайтов знакомств утверждают, что выходить на новые рынки сложно, потому что в каждой стране знакомятся по-разному. The Village изучил правила знакомств в Китае, Америке и других местах