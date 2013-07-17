Лучшие приложения для знакомств Где общаться безопаснее и удобнее всего
Пользователи Badoo сами решат, смотреть ли «дикпики»
Приложение предупредит об интимном контенте
Пользователи Badoo сами решат, смотреть ли «дикпики» Приложение предупредит об интимном контенте
Дейтинг-сервис для владельцев холодильников Refridgerdating
Пользователям предлагается выбрать партнера по содержимому холодильника
Дейтинг-сервис для владельцев холодильников Refridgerdating Пользователям предлагается выбрать партнера по содержимому холодильника
Дейтинг-сервис для любителей шахмат Mates
Пользователи могут найти партнера для шахматной партии
Дейтинг-сервис для любителей шахмат Mates Пользователи могут найти партнера для шахматной партии
Количество знакомств в Tinder во время чемпионата мира выросло на 66 %
Рост трафика в приложении зафиксировали и мобильные операторы
Количество знакомств в Tinder во время чемпионата мира выросло на 66 % Рост трафика в приложении зафиксировали и мобильные операторы
Дейтинг-чемпионат от создателей Tinder
Ежедневно пользователю предлагают выбрать из 16 кандидатов только четырех
Дейтинг-чемпионат от создателей Tinder Ежедневно пользователю предлагают выбрать из 16 кандидатов только четырех
Сколько миллениалов выбирают партнеров для отношений старше себя
Почти треть подростков хотели бы встречаться с кем-то на 35 лет старше
Сколько миллениалов выбирают партнеров для отношений старше себя Почти треть подростков хотели бы встречаться с кем-то на 35 лет старше
Приложение для знакомств лесбиянок Wonder
Сервис позволяет посмотреть девушек поблизости и выбрать сценарий встречи с помощью иконок
Приложение для знакомств лесбиянок Wonder Сервис позволяет посмотреть девушек поблизости и выбрать сценарий встречи с помощью иконок
На какие фото клюют на сайтах знакомств
Щенок поможет быстрее найти пару, а селфи в зеркале может сократить шансы на успех