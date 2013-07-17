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Новости

Лучшие приложения для знакомств

Где общаться безопаснее и удобнее всего

0
Новости

Лучшие приложения для знакомств Где общаться безопаснее и удобнее всего

Новости

Пользователи Badoo сами решат, смотреть ли «дикпики»

Приложение предупредит об интимном контенте

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Новости

Пользователи Badoo сами решат, смотреть ли «дикпики» Приложение предупредит об интимном контенте

Новости

Дейтинг-сервис для владельцев холодильников Refridgerdating

Пользователям предлагается выбрать партнера по содержимому холодильника

0
Новости

Дейтинг-сервис для владельцев холодильников Refridgerdating Пользователям предлагается выбрать партнера по содержимому холодильника

Новости

Дейтинг-сервис для любителей шахмат Mates

Пользователи могут найти партнера для шахматной партии

0
Новости

Дейтинг-сервис для любителей шахмат Mates Пользователи могут найти партнера для шахматной партии

Новости

Количество знакомств в Tinder во время чемпионата мира выросло на 66 %

Рост трафика в приложении зафиксировали и мобильные операторы

2
Новости

Количество знакомств в Tinder во время чемпионата мира выросло на 66 % Рост трафика в приложении зафиксировали и мобильные операторы

Новости

Дейтинг-чемпионат от создателей Tinder

Ежедневно пользователю предлагают выбрать из 16 кандидатов только четырех

1
Новости

Дейтинг-чемпионат от создателей Tinder Ежедневно пользователю предлагают выбрать из 16 кандидатов только четырех

Новости

Сколько миллениалов выбирают партнеров для отношений старше себя

Почти треть подростков хотели бы встречаться с кем-то на 35 лет старше

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Новости

Сколько миллениалов выбирают партнеров для отношений старше себя Почти треть подростков хотели бы встречаться с кем-то на 35 лет старше

Новости

Приложение для знакомств лесбиянок Wonder

Сервис позволяет посмотреть девушек поблизости и выбрать сценарий встречи с помощью иконок

2
Новости

Приложение для знакомств лесбиянок Wonder Сервис позволяет посмотреть девушек поблизости и выбрать сценарий встречи с помощью иконок

Новости

На какие фото клюют на сайтах знакомств

Щенок поможет быстрее найти пару, а селфи в зеркале может сократить шансы на успех

2
Новости

На какие фото клюют на сайтах знакомств Щенок поможет быстрее найти пару, а селфи в зеркале может сократить шансы на успех

Андрей Андреев, Badoo: «Я делаю сервисы знакомств для миллионов»
Интервью
Андрей Андреев, Badoo: «Я делаю сервисы знакомств для миллионов»Российский основатель международного дейтинг-сервиса — о бизнесе, команде и женщинах в IT
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Андрей Андреев, Badoo: «Я делаю сервисы знакомств для миллионов»
Интервью

Андрей Андреев, Badoo: «Я делаю сервисы знакомств для миллионов» Российский основатель международного дейтинг-сервиса — о бизнесе, команде и женщинах в IT

«Эту девушку хочется»: Редакция провела анонимный спид-дейтинг
Эксперимент
«Эту девушку хочется»: Редакция провела анонимный спид-дейтингПопросили ответить героев на сложные вопросы и оценить ответы других участников эксперимента
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«Эту девушку хочется»: Редакция провела анонимный спид-дейтинг
Эксперимент

«Эту девушку хочется»: Редакция провела анонимный спид-дейтинг Попросили ответить героев на сложные вопросы и оценить ответы других участников эксперимента

Taboo: Как заработать на приложениях для свиданий и секса
Предприниматели
Taboo: Как заработать на приложениях для свиданий и сексаДейтинг с геолокацией все еще приносит быстрые деньги, нужно лишь найти нишу
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Taboo: Как заработать на приложениях для свиданий и секса
Предприниматели

Taboo: Как заработать на приложениях для свиданий и секса Дейтинг с геолокацией все еще приносит быстрые деньги, нужно лишь найти нишу

70 приложений для знакомств на все случаи жизни
Будущее
70 приложений для знакомств на все случаи жизниПотные футболки, закрытые клубы и Трамп — на что идут конкуренты Tinder, чтобы зацепить одиночек и не только
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70 приложений для знакомств на все случаи жизни
Будущее

70 приложений для знакомств на все случаи жизни Потные футболки, закрытые клубы и Трамп — на что идут конкуренты Tinder, чтобы зацепить одиночек и не только

Как используют сервисы знакомств и заводят отношения в Японии, США, ЮАР и других странах
Город
Как используют сервисы знакомств и заводят отношения в Японии, США, ЮАР и других странахСоздатели сайтов знакомств утверждают, что выходить на новые рынки сложно, потому что в каждой стране знакомятся по-разному. The Village изучил правила знакомств в Китае, Америке и других местах
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Как используют сервисы знакомств и заводят отношения в Японии, США, ЮАР и других странах
Город

Как используют сервисы знакомств и заводят отношения в Японии, США, ЮАР и других странах Создатели сайтов знакомств утверждают, что выходить на новые рынки сложно, потому что в каждой стране знакомятся по-разному. The Village изучил правила знакомств в Китае, Америке и других местах

Пора вставать: Как будет монетизироваться сервис «Будист»
Интервью
Пора вставать: Как будет монетизироваться сервис «Будист» Основатель проекта Грачик Аджамян эксклюзивно рассказал H&F, как собирается сделать прибыльным свой социальный будильник.
4
Пора вставать: Как будет монетизироваться сервис «Будист»
Интервью

Пора вставать: Как будет монетизироваться сервис «Будист» Основатель проекта Грачик Аджамян эксклюзивно рассказал H&F, как собирается сделать прибыльным свой социальный будильник.