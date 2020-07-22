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Новости

«Магнит» запустит сеть продуктовых дискаунтеров

Ретейлер уже начал тестировать новый формат

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Новости

«Магнит» запустит сеть продуктовых дискаунтеров Ретейлер уже начал тестировать новый формат