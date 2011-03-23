В лучах солнца: «Проект Флорида» — фильм о скрытых бездомных и детском взгляде на сложный мир Алиса Таёжная — об удачном фильме Шона Бэйкера, который наконец выходит в прокат
В лучах солнца: «Проект Флорида» — фильм о скрытых бездомных и детском взгляде на сложный мир Алиса Таёжная — об удачном фильме Шона Бэйкера, который наконец выходит в прокат
Disney объяснила нежелание открывать Диснейленд в России
Это единственная сторона бизнеса компании, которая не развивается на местном рынке
Disney объяснила нежелание открывать Диснейленд в России Это единственная сторона бизнеса компании, которая не развивается на местном рынке
Россиян предупредили о вспышке легионеллеза вблизи Диснейленда в Калифорнии
Первые случаи заболевания зарегистрированы в сентябре
Россиян предупредили о вспышке легионеллеза вблизи Диснейленда в Калифорнии Первые случаи заболевания зарегистрированы в сентябре
Парку Горького вернут исторический вид и культурную программу Руководство парка отказалось от аттракционов и решило вернуться к истокам
Парку Горького вернут исторический вид и культурную программу Руководство парка отказалось от аттракционов и решило вернуться к истокам
Итоги недели: проект типовых храмов, запуск Facebook «Места» и кинотеатр на Казанском вокзале The Village выбрал главные события недели в Москве и собрал комментарии экспертов и блогеров