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В лучах солнца: «Проект Флорида» — фильм о скрытых бездомных и детском взгляде на сложный мир
В лучах солнца: «Проект Флорида» — фильм о скрытых бездомных и детском взгляде на сложный мир Алиса Таёжная — об удачном фильме Шона Бэйкера, который наконец выходит в прокат
В лучах солнца: «Проект Флорида» — фильм о скрытых бездомных и детском взгляде на сложный мир

В лучах солнца: «Проект Флорида» — фильм о скрытых бездомных и детском взгляде на сложный мир
Алиса Таёжная — об удачном фильме Шона Бэйкера, который наконец выходит в прокат

Disney объяснила нежелание открывать Диснейленд в России

Это единственная сторона бизнеса компании, которая не развивается на местном рынке

Disney объяснила нежелание открывать Диснейленд в России
Это единственная сторона бизнеса компании, которая не развивается на местном рынке

Россиян предупредили о вспышке легионеллеза вблизи Диснейленда в Калифорнии

Первые случаи заболевания зарегистрированы в сентябре

Россиян предупредили о вспышке легионеллеза вблизи Диснейленда в Калифорнии
Первые случаи заболевания зарегистрированы в сентябре

Парку Горького вернут исторический вид и культурную программу Руководство парка отказалось от аттракционов и решило вернуться к истокам

Парку Горького вернут исторический вид и культурную программу
Руководство парка отказалось от аттракционов и решило вернуться к истокам

Итоги недели: проект типовых храмов, запуск Facebook «Места» и кинотеатр на Казанском вокзале The Village выбрал главные события недели в Москве и собрал комментарии экспертов и блогеров

Итоги недели: проект типовых храмов, запуск Facebook «Места» и кинотеатр на Казанском вокзале
The Village выбрал главные события недели в Москве и собрал комментарии экспертов и блогеров

В Москве хотят построить аналог Диснейленда Корейская компания ищет участок для постройки огромного парка развлечений в Москве

В Москве хотят построить аналог Диснейленда
Корейская компания ищет участок для постройки огромного парка развлечений в Москве