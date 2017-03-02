Несуществующие законы и плагиат: «Диссернет» обнаружил нарушения в диссертациях 68 российских судей
В том числе из Верховного и Конституционного судов
Несуществующие законы и плагиат: «Диссернет» обнаружил нарушения в диссертациях 68 российских судей В том числе из Верховного и Конституционного судов
«Плевок в лицо»: ВАК отказалась слушать доклад академиков РАН о фальсификации диссертаций
«Мы ученые, а не следователи», — заявил глава Высшей аттестационной комиссии
«Плевок в лицо»: ВАК отказалась слушать доклад академиков РАН о фальсификации диссертаций «Мы ученые, а не следователи», — заявил глава Высшей аттестационной комиссии
Академики РАН выразили недовольство новым составов Высшей аттестационной комиссии
Ученые выразили сомнения в легитимности переназначения некоторых членов ВАК
Академики РАН выразили недовольство новым составов Высшей аттестационной комиссии Ученые выразили сомнения в легитимности переназначения некоторых членов ВАК
«Диссернет» заявил о нарушениях при формировании Высшей аттестационной комиссии (обновлено)
Сообщество планирует обратиться в суд
«Диссернет» заявил о нарушениях при формировании Высшей аттестационной комиссии (обновлено) Сообщество планирует обратиться в суд
«Диссернет» обнаружил плагиат в работах экспертов Рособрнадзора
Половина проверенных экспертов оказались причастны к защите научных работ с нарушениями
«Диссернет» обнаружил плагиат в работах экспертов Рособрнадзора Половина проверенных экспертов оказались причастны к защите научных работ с нарушениями
Что надо знать о защите диссертации и как правильно подготовиться Профессор, проработавший в диссертационных комиссиях более 20 лет, — о типичных ошибках на защите
Кремль — о написанной не Путиным диссертации
Песков слухи о том, что диссертацию писал за президента ректор Горного института, отрицает
Кремль — о написанной не Путиным диссертации Песков слухи о том, что диссертацию писал за президента ректор Горного института, отрицает
Вузы-рекордсмены по защите «фальшивых» диссертаций
«Диссернет» представил также антирейтинг ученых и диссоветов страны
Вузы-рекордсмены по защите «фальшивых» диссертаций «Диссернет» представил также антирейтинг ученых и диссоветов страны
В Минобрнауки отказались лишать Мединского ученой степени
Соответствующий приказ подписала глава ведомства Ольга Васильева
В Минобрнауки отказались лишать Мединского ученой степени Соответствующий приказ подписала глава ведомства Ольга Васильева
Ректор Политеха подал в отставку из-за обвинений в плагиате
Новый ректор университета неизвестен
Ректор Политеха подал в отставку из-за обвинений в плагиате Новый ректор университета неизвестен
Президиум ВАК выступил против лишения Мединского ученой степени
Таким образом, президиум не согласился с позицией экспертного совета ВАК
Президиум ВАК выступил против лишения Мединского ученой степени Таким образом, президиум не согласился с позицией экспертного совета ВАК
Проверить Минобрнауки из-за диссертации Мединского
Член партии «Яблоко» подозревает ведомство в служебном подлоге
Проверить Минобрнауки из-за диссертации Мединского Член партии «Яблоко» подозревает ведомство в служебном подлоге
Оппоненты диссертации Мединского опровергли свое участие в защите
Вместе с тем члены экспертного совета ВАК заявили, что не готовили положительное заключение по работе министра
Оппоненты диссертации Мединского опровергли свое участие в защите Вместе с тем члены экспертного совета ВАК заявили, что не готовили положительное заключение по работе министра
СМИ рассказали о претензиях экспертов ВАК к диссертации Мединского
По мнению экспертов, в диссертации множество неточностей и недочетов, а также есть «курьезные ошибки»
СМИ рассказали о претензиях экспертов ВАК к диссертации Мединского По мнению экспертов, в диссертации множество неточностей и недочетов, а также есть «курьезные ошибки»
Эксперты ВАК рекомендовали лишить Мединского ученой степени
Они приняли такое решение вопреки заключению диссертационного совета
Эксперты ВАК рекомендовали лишить Мединского ученой степени Они приняли такое решение вопреки заключению диссертационного совета
Диссовет не стал лишать Мединского ученой степени
Против такого решения не проголосовал ни один член совета
Диссовет не стал лишать Мединского ученой степени Против такого решения не проголосовал ни один член совета
В России прошла защита первой диссертации по теологии
Защита сопровождалась дискуссией об использовании личного опыта веры при написании научной работы
В России прошла защита первой диссертации по теологии Защита сопровождалась дискуссией об использовании личного опыта веры при написании научной работы
ВАК определилась с новым местом рассмотрения диссертации Мединского
Ранее проверка работы министра сорвалась в двух диссертационных советах
ВАК определилась с новым местом рассмотрения диссертации Мединского Ранее проверка работы министра сорвалась в двух диссертационных советах
Диссертацию Мединского обсудят на независимом диссовете
Группа ученых утверждает, что его диссертация «ненаучна» и даже «местами абсурдна»