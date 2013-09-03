Комментарий: Дмитрий Озерков — об экстремизме в искусстве Директора петербургского Музея власти задержала полиция, выставку проверяет прокуратура. The Village спросил у главы «Эрмитажа 20/21» о том, есть ли экстремизм в изображении Путина в ночной сорочке.