Новости
Новый клип «Ленинграда» с Невзоровым и Кержаковым
Кроме того, в видеоролике снялись лидер группы Сергей Шнуров, а также рэперы Pharaon и ST
Новости
Новый клип «Ленинграда» с Невзоровым и Кержаковым Кроме того, в видеоролике снялись лидер группы Сергей Шнуров, а также рэперы Pharaon и ST
Интервью
Комиссар «Манифесты 10»: «Искусство в принципе внепатриотично»Дмитрий Озерков — о том, как устроена биеннале в Петербурге, цензуре, «артивизме» и современном искусстве в Эрмитаже
Интервью
Комиссар «Манифесты 10»: «Искусство в принципе внепатриотично» Дмитрий Озерков — о том, как устроена биеннале в Петербурге, цензуре, «артивизме» и современном искусстве в Эрмитаже
Ситуация
Комментарий: Дмитрий Озерков — об экстремизме в искусствеДиректора петербургского Музея власти задержала полиция, выставку проверяет прокуратура. The Village спросил у главы «Эрмитажа 20/21» о том, есть ли экстремизм в изображении Путина в ночной сорочке.
Ситуация