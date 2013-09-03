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Новости

Новый клип «Ленинграда» с Невзоровым и Кержаковым

Кроме того, в видеоролике снялись лидер группы Сергей Шнуров, а также рэперы Pharaon и ST

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Новости

Новый клип «Ленинграда» с Невзоровым и Кержаковым Кроме того, в видеоролике снялись лидер группы Сергей Шнуров, а также рэперы Pharaon и ST

Комиссар «Манифесты 10»: «Искусство в принципе внепатриотично»
Интервью
Комиссар «Манифесты 10»: «Искусство в принципе внепатриотично»Дмитрий Озерков — о том, как устроена биеннале в Петербурге, цензуре, «артивизме» и современном искусстве в Эрмитаже
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Комиссар «Манифесты 10»: «Искусство в принципе внепатриотично»
Интервью

Комиссар «Манифесты 10»: «Искусство в принципе внепатриотично» Дмитрий Озерков — о том, как устроена биеннале в Петербурге, цензуре, «артивизме» и современном искусстве в Эрмитаже

Ситуация
Комментарий: Дмитрий Озерков — об экстремизме в искусствеДиректора петербургского Музея власти задержала полиция, выставку проверяет прокуратура. The Village спросил у главы «Эрмитажа 20/21» о том, есть ли экстремизм в изображении Путина в ночной сорочке.
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Ситуация

Комментарий: Дмитрий Озерков — об экстремизме в искусстве Директора петербургского Музея власти задержала полиция, выставку проверяет прокуратура. The Village спросил у главы «Эрмитажа 20/21» о том, есть ли экстремизм в изображении Путина в ночной сорочке.