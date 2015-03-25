В Москве установили памятник курьерам. Вот как он выглядит
Создатели монумента решили поблагодарить доставщиков за работу во время эпидемии
В Москве установили памятник курьерам. Вот как он выглядит Создатели монумента решили поблагодарить доставщиков за работу во время эпидемии
Шаурма, кофейни и мини-отели: «Додо пицца» создаст собственную империю, где будет не только пицца
Компания хочет стать вторым «Яндексом»
Шаурма, кофейни и мини-отели: «Додо пицца» создаст собственную империю, где будет не только пицца Компания хочет стать вторым «Яндексом»
«Додо-пицца» позвала актеров изображать очередь за новой пиццей (ее создала нейросеть)
Компания заявила, что актеры нужны были для фотоотчета
«Додо-пицца» позвала актеров изображать очередь за новой пиццей (ее создала нейросеть) Компания заявила, что актеры нужны были для фотоотчета
«Додо Пицца» начала принимать оплату валютой из «Клевера»
Участники викторины смогут тратить клеверсы на дополнительные жизни, а также реальные и цифровые товары
«Додо Пицца» начала принимать оплату валютой из «Клевера» Участники викторины смогут тратить клеверсы на дополнительные жизни, а также реальные и цифровые товары
Следствие возобновило допросы по делу о найденных в «Додо пицце» наркотиках
На этом настояла прокуратура
Следствие возобновило допросы по делу о найденных в «Додо пицце» наркотиках На этом настояла прокуратура
Papa John’s против «Додо пиццы», нейросеть-собаковод и соцсеть для поколения Z
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Papa John’s против «Додо пиццы», нейросеть-собаковод и соцсеть для поколения Z Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
«Смотри и делай»: Как прошло шоу для бизнесменов в «Олимпийском» Найти инвестора, увидеть лоб Возняка и встать на стул — зачем тысячи предпринимателей пришли на «Амоконф»
Основатель «Додо пиццы» сообщил о прекращении допросов по делу о наркотиках
Новый следователь заверил, что произошедшее — недоразумение
Основатель «Додо пиццы» сообщил о прекращении допросов по делу о наркотиках Новый следователь заверил, что произошедшее — недоразумение
Основателя сети «Додо пицца» не стали повторно допрашивать по делу о наркотиках
Его передали вышестоящим органам
Основателя сети «Додо пицца» не стали повторно допрашивать по делу о наркотиках Его передали вышестоящим органам
Франчайзи «Додо пиццы» — о допросе и деле про наркотики Франчайзи «Додо пиццы» Станислав Семионов рассказал The Village о том, почему наркополицейские пришли в его пиццерию
Совладелица «Додо пиццы» заявила о подделке ее подписи в деле о наркотиках
Она намерена обратиться в полицию для защиты своего имени
Совладелица «Додо пиццы» заявила о подделке ее подписи в деле о наркотиках Она намерена обратиться в полицию для защиты своего имени
Основателя «Додо пиццы» вызвали на повторный допрос
В МВД подтвердили факт возбуждения уголовных дел о сбыте наркотиков
Основателя «Додо пиццы» вызвали на повторный допрос В МВД подтвердили факт возбуждения уголовных дел о сбыте наркотиков
Вслед за основателем «Додо пиццы» на допрос вызвали его партнера в Москве
По словам бизнесмена, ему приписывают «одну из ключевых ролей» в деле об организации сбыта наркотиков
Вслед за основателем «Додо пиццы» на допрос вызвали его партнера в Москве По словам бизнесмена, ему приписывают «одну из ключевых ролей» в деле об организации сбыта наркотиков
Основатель «Додо пиццы» рассказал о допросе по делу о наркотиках
Овчинников собирается подать заявление о клевете
Основатель «Додо пиццы» рассказал о допросе по делу о наркотиках Овчинников собирается подать заявление о клевете
Основатель «Додо пиццы» рассказал о вызовах в полицию по делу о наркотиках
Бизнесмену угрожают привести его силой в случае неявки
Основатель «Додо пиццы» рассказал о вызовах в полицию по делу о наркотиках Бизнесмену угрожают привести его силой в случае неявки
Жалобы на Apple, национальные центры по добыче криптовалют и расистские маски
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Жалобы на Apple, национальные центры по добыче криптовалют и расистские маски Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Безопасность новой Tesla, маски для «ВКонтакте» и платный Twitter
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Безопасность новой Tesla, маски для «ВКонтакте» и платный Twitter Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
«Додо пицца» больше не будет работать с агрегаторами доставки еды (обновлено)
Компания прекратит сотрудничество с сервисами к 1 марта
«Додо пицца» больше не будет работать с агрегаторами доставки еды (обновлено) Компания прекратит сотрудничество с сервисами к 1 марта
Списания в «Додо пицце», платные GIF «Одноклассников» и 3D-печать в космосе
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Списания в «Додо пицце», платные GIF «Одноклассников» и 3D-печать в космосе Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Слияние Heinz и Kraft Foods, инвестиции Абрамовича и новый сервис Google
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