вернуться на старую версию сайта
16 сентября, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Новости

В Москве установили памятник курьерам. Вот как он выглядит

Создатели монумента решили поблагодарить доставщиков за работу во время эпидемии

0
Новости

В Москве установили памятник курьерам. Вот как он выглядит Создатели монумента решили поблагодарить доставщиков за работу во время эпидемии

Новости

Шаурма, кофейни и мини-отели: «Додо пицца» создаст собственную империю, где будет не только пицца

Компания хочет стать вторым «Яндексом»

0
Новости

Шаурма, кофейни и мини-отели: «Додо пицца» создаст собственную империю, где будет не только пицца Компания хочет стать вторым «Яндексом»

Новости

«Додо-пицца» позвала актеров изображать очередь за новой пиццей (ее создала нейросеть)

Компания заявила, что актеры нужны были для фотоотчета

0
Новости

«Додо-пицца» позвала актеров изображать очередь за новой пиццей (ее создала нейросеть) Компания заявила, что актеры нужны были для фотоотчета

Новости

«Додо Пицца» начала принимать оплату валютой из «Клевера»

Участники викторины смогут тратить клеверсы на дополнительные жизни, а также реальные и цифровые товары

1
Новости

«Додо Пицца» начала принимать оплату валютой из «Клевера» Участники викторины смогут тратить клеверсы на дополнительные жизни, а также реальные и цифровые товары

Новости

Следствие возобновило допросы по делу о найденных в «Додо пицце» наркотиках

На этом настояла прокуратура

0
Новости

Следствие возобновило допросы по делу о найденных в «Додо пицце» наркотиках На этом настояла прокуратура

Новости

Papa John’s против «Додо пиццы», нейросеть-собаковод и соцсеть для поколения Z

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

1
Новости

Papa John’s против «Додо пиццы», нейросеть-собаковод и соцсеть для поколения Z Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

«Смотри и делай»: Как прошло шоу для бизнесменов в «Олимпийском»
Истории
«Смотри и делай»: Как прошло шоу для бизнесменов в «Олимпийском»Найти инвестора, увидеть лоб Возняка и встать на стул — зачем тысячи предпринимателей пришли на «Амоконф»
0
«Смотри и делай»: Как прошло шоу для бизнесменов в «Олимпийском»
Истории

«Смотри и делай»: Как прошло шоу для бизнесменов в «Олимпийском» Найти инвестора, увидеть лоб Возняка и встать на стул — зачем тысячи предпринимателей пришли на «Амоконф»

Новости

Основатель «Додо пиццы» сообщил о прекращении допросов по делу о наркотиках

Новый следователь заверил, что произошедшее — недоразумение

0
Новости

Основатель «Додо пиццы» сообщил о прекращении допросов по делу о наркотиках Новый следователь заверил, что произошедшее — недоразумение

Новости

Основателя сети «Додо пицца» не стали повторно допрашивать по делу о наркотиках

Его передали вышестоящим органам

1
Новости

Основателя сети «Додо пицца» не стали повторно допрашивать по делу о наркотиках Его передали вышестоящим органам

Франчайзи «Додо пиццы» — о допросе и деле про наркотики
Комментарии
Франчайзи «Додо пиццы» — о допросе и деле про наркотикиФранчайзи «Додо пиццы» Станислав Семионов рассказал The Village о том, почему наркополицейские пришли в его пиццерию
1
Франчайзи «Додо пиццы» — о допросе и деле про наркотики
Комментарии

Франчайзи «Додо пиццы» — о допросе и деле про наркотики Франчайзи «Додо пиццы» Станислав Семионов рассказал The Village о том, почему наркополицейские пришли в его пиццерию

Новости

Совладелица «Додо пиццы» заявила о подделке ее подписи в деле о наркотиках

Она намерена обратиться в полицию для защиты своего имени

3
Новости

Совладелица «Додо пиццы» заявила о подделке ее подписи в деле о наркотиках Она намерена обратиться в полицию для защиты своего имени

Новости

Основателя «Додо пиццы» вызвали на повторный допрос

В МВД подтвердили факт возбуждения уголовных дел о сбыте наркотиков

0
Новости

Основателя «Додо пиццы» вызвали на повторный допрос В МВД подтвердили факт возбуждения уголовных дел о сбыте наркотиков

Новости

Вслед за основателем «Додо пиццы» на допрос вызвали его партнера в Москве

По словам бизнесмена, ему приписывают «одну из ключевых ролей» в деле об организации сбыта наркотиков

1
Новости

Вслед за основателем «Додо пиццы» на допрос вызвали его партнера в Москве По словам бизнесмена, ему приписывают «одну из ключевых ролей» в деле об организации сбыта наркотиков

Новости

Основатель «Додо пиццы» рассказал о допросе по делу о наркотиках

Овчинников собирается подать заявление о клевете

0
Новости

Основатель «Додо пиццы» рассказал о допросе по делу о наркотиках Овчинников собирается подать заявление о клевете

Новости

Основатель «Додо пиццы» рассказал о вызовах в полицию по делу о наркотиках

Бизнесмену угрожают привести его силой в случае неявки

0
Новости

Основатель «Додо пиццы» рассказал о вызовах в полицию по делу о наркотиках Бизнесмену угрожают привести его силой в случае неявки

Новости

Жалобы на Apple, национальные центры по добыче криптовалют и расистские маски

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

1
Новости

Жалобы на Apple, национальные центры по добыче криптовалют и расистские маски Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Безопасность новой Tesla, маски для «ВКонтакте» и платный Twitter

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

0
Новости

Безопасность новой Tesla, маски для «ВКонтакте» и платный Twitter Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости ресторанов

«Додо пицца» больше не будет работать с агрегаторами доставки еды (обновлено)

Компания прекратит сотрудничество с сервисами к 1 марта

0
Новости ресторанов

«Додо пицца» больше не будет работать с агрегаторами доставки еды (обновлено) Компания прекратит сотрудничество с сервисами к 1 марта

Новости

Списания в «Додо пицце», платные GIF «Одноклассников» и 3D-печать в космосе

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

0
Новости

Списания в «Додо пицце», платные GIF «Одноклассников» и 3D-печать в космосе Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Слияние Heinz и Kraft Foods, инвестиции Абрамовича и новый сервис Google

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

0
Новости

Слияние Heinz и Kraft Foods, инвестиции Абрамовича и новый сервис Google Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ