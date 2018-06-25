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Минздрав: В России увеличилась продолжительность жизни
Министр здравоохранения назвала рост «существенным»
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Минздрав: В России увеличилась продолжительность жизни Министр здравоохранения назвала рост «существенным»
Книга недели
«Лонгевита»: Какие тренировки действительно продлевают жизньИ как нужно тренироваться, чтобы оставаться здоровым до старости
Книга недели
«Лонгевита»: Какие тренировки действительно продлевают жизнь И как нужно тренироваться, чтобы оставаться здоровым до старости
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Глава Минздрава — об омолаживающем эффекте пенсионной реформы
По данным Скворцовой, работающие пенсионеры моложе неработающих сверстников
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