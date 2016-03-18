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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Что пить и есть на обновленном Даниловском: От кофе до чаудера
Что пить и есть на обновленном Даниловском: От кофе до чаудера The Village рассказывает о кафе, кофейнях и барах на фуд-корте обновленного рынка
Что пить и есть на обновленном Даниловском: От кофе до чаудера

Что пить и есть на обновленном Даниловском: От кофе до чаудера
The Village рассказывает о кафе, кофейнях и барах на фуд-корте обновленного рынка

Что нового появилось на Даниловском рынке за последние полгода?
Что нового появилось на Даниловском рынке за последние полгода? Долма, сало из мраморной говядины, хот-доги, устрицы и не только
Что нового появилось на Даниловском рынке за последние полгода?

Что нового появилось на Даниловском рынке за последние полгода?
Долма, сало из мраморной говядины, хот-доги, устрицы и не только

«Хачапури» в «Аптекарском огороде», кафе мексиканской кухни Taco & Co и доставка еды на трибуны
«Хачапури» в «Аптекарском огороде», кафе мексиканской кухни Taco & Co и доставка еды на трибуны The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
«Хачапури» в «Аптекарском огороде», кафе мексиканской кухни Taco & Co и доставка еды на трибуны

«Хачапури» в «Аптекарском огороде», кафе мексиканской кухни Taco & Co и доставка еды на трибуны
The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели

На Даниловском рынке открывается кафе «Долмастер»

В меню — семь видов долмы

На Даниловском рынке открывается кафе «Долмастер»