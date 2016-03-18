Что пить и есть на обновленном Даниловском: От кофе до чаудера The Village рассказывает о кафе, кофейнях и барах на фуд-корте обновленного рынка
Что пить и есть на обновленном Даниловском: От кофе до чаудера The Village рассказывает о кафе, кофейнях и барах на фуд-корте обновленного рынка
Что нового появилось на Даниловском рынке за последние полгода? Долма, сало из мраморной говядины, хот-доги, устрицы и не только
Что нового появилось на Даниловском рынке за последние полгода? Долма, сало из мраморной говядины, хот-доги, устрицы и не только
«Хачапури» в «Аптекарском огороде», кафе мексиканской кухни Taco & Co и доставка еды на трибуны The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели