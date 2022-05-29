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МЫ В СОЦСЕТЯХ

На новый трек Оксимирона пожаловались в СК и Генпрокуратуру

На новый трек Оксимирона пожаловались в СК и Генпрокуратуру

Бизнесмен Малофеев: Дело против экс-мэра Екатеринбурга Евгений Ройзмана возбудили из-за общества «Царьград»

Бизнесмен Малофеев: Дело против экс-мэра Екатеринбурга Евгений Ройзмана возбудили из-за общества «Царьград»

Житель Подмосковья написал донос на жену. Она критиковала «спецоперацию» в Украине

Житель Подмосковья написал донос на жену. Она критиковала «спецоперацию» в Украине

29 мая 2022

В Подмосковье мать сдала в полицию сына, который уклонялся от армии

В России новая волна доносов. Почему россияне жалуются на антивоенную позицию и как им помогает государство
В России новая волна доносов. Почему россияне жалуются на антивоенную позицию и как им помогает государство
В России новая волна доносов. Почему россияне жалуются на антивоенную позицию и как им помогает государство

В России новая волна доносов. Почему россияне жалуются на антивоенную позицию и как им помогает государство

Ксению Собчак проверят на иностранное финансирование
15 мая 2022

Ксению Собчак проверят на иностранное финансирование

21 декабря 2021

Александр Ионов, писавший доносы на СМИ, стал новым членом совета ФСИН

На Нику Водвуд пожаловались в полицию за пропаганду ЛГБТК+
обновлено4 августа 2020

На Нику Водвуд пожаловались в полицию за пропаганду ЛГБТК+

Правозащитники сообщили о росте числа доносов в России

В 2017 году таких случаев зафиксировано в 8 раз больше

Правозащитники сообщили о росте числа доносов в России

Запретить анонимные жалобы

Для того чтобы обратиться с жалобой, нудно будет показать паспорт или заверенное удостоверение личности

Запретить анонимные жалобы

Наказывать за недоносительство

В Госдуме предлагают сажать россиян, не сообщивших о готовящихся преступлениях, на три года

Наказывать за недоносительство