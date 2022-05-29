Бизнесмен Малофеев: Дело против экс-мэра Екатеринбурга Евгений Ройзмана возбудили из-за общества «Царьград»
В России новая волна доносов. Почему россияне жалуются на антивоенную позицию и как им помогает государство
В России новая волна доносов. Почему россияне жалуются на антивоенную позицию и как им помогает государство
Правозащитники сообщили о росте числа доносов в России
В 2017 году таких случаев зафиксировано в 8 раз больше
Запретить анонимные жалобы
Для того чтобы обратиться с жалобой, нудно будет показать паспорт или заверенное удостоверение личности
Наказывать за недоносительство
В Госдуме предлагают сажать россиян, не сообщивших о готовящихся преступлениях, на три года