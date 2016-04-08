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Новости

Правозащитники сообщили о росте числа доносов в России

В 2017 году таких случаев зафиксировано в 8 раз больше

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Новости

Правозащитники сообщили о росте числа доносов в России В 2017 году таких случаев зафиксировано в 8 раз больше

Город

Запретить анонимные жалобы

Для того чтобы обратиться с жалобой, нудно будет показать паспорт или заверенное удостоверение личности

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Город

Запретить анонимные жалобы Для того чтобы обратиться с жалобой, нудно будет показать паспорт или заверенное удостоверение личности

Ситуация

Наказывать за недоносительство

В Госдуме предлагают сажать россиян, не сообщивших о готовящихся преступлениях, на три года

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Ситуация

Наказывать за недоносительство В Госдуме предлагают сажать россиян, не сообщивших о готовящихся преступлениях, на три года