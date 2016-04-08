Новости
Правозащитники сообщили о росте числа доносов в России
В 2017 году таких случаев зафиксировано в 8 раз больше
Новости
Правозащитники сообщили о росте числа доносов в России В 2017 году таких случаев зафиксировано в 8 раз больше
Город
Запретить анонимные жалобы
Для того чтобы обратиться с жалобой, нудно будет показать паспорт или заверенное удостоверение личности
Город
Запретить анонимные жалобы Для того чтобы обратиться с жалобой, нудно будет показать паспорт или заверенное удостоверение личности
Ситуация
Наказывать за недоносительство
В Госдуме предлагают сажать россиян, не сообщивших о готовящихся преступлениях, на три года
Ситуация