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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Россия лишится первого места Олимпиады в Сочи. Все из-за допингового скандала

Биатлонист Евгений Устюгов останется без золотой медали, как и вся его команда

Россия лишится первого места Олимпиады в Сочи. Все из-за допингового скандала

ВАДА спустя три года восстановило Россию в правах

РУСАДА оставалось без прав в течение трех лет

ВАДА спустя три года восстановило Россию в правах

В пробе керлингиста Крушельницкого нашли рекордную концентрацию мельдония

Российская сторона убеждена, что препарат подмешали в еду или напиток спортсмена без его ведома

В пробе керлингиста Крушельницкого нашли рекордную концентрацию мельдония

Российская сборная на закрытии Олимпиады в Пхёнчхане

Россия заняла 13-е место в общекомандном зачете

Российская сборная на закрытии Олимпиады в Пхёнчхане

Российскую бобслеистку уличили в допинге на Олимпиаде

Надежда Сергеева принимала запрещенный сердечный препарат

Российскую бобслеистку уличили в допинге на Олимпиаде

Спортивный арбитраж лишил российских керлингистов бронзовой медали Олимпиады

Спортсменов признали виновными в нарушении антидопинговых правил

Спортивный арбитраж лишил российских керлингистов бронзовой медали Олимпиады

Будущее айфона, слишком сексуальный гимн США и шоу Парфенова для взрослых
Будущее айфона, слишком сексуальный гимн США и шоу Парфенова для взрослых Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Будущее айфона, слишком сексуальный гимн США и шоу Парфенова для взрослых

Будущее айфона, слишком сексуальный гимн США и шоу Парфенова для взрослых
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Падение цен на iPhone X, предвыборные ролики без Путина и баттл Гуфа и Птахи
Падение цен на iPhone X, предвыборные ролики без Путина и баттл Гуфа и Птахи Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Падение цен на iPhone X, предвыборные ролики без Путина и баттл Гуфа и Птахи

Падение цен на iPhone X, предвыборные ролики без Путина и баттл Гуфа и Птахи
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Григорий Родченков — о возможной роли Путина в допинг-скандале

Он считает, что вся система выстраивалась с самого верха

Григорий Родченков — о возможной роли Путина в допинг-скандале

ВАДА заподозрило 300 российских спортсменов в употреблении допинга

В список вошли потенциальные участники Олимпиады 2018 года

ВАДА заподозрило 300 российских спортсменов в употреблении допинга

ОКР разрешил российским спортсменам выступать на Олимпиаде

Решение приняли единогласно

ОКР разрешил российским спортсменам выступать на Олимпиаде

Депутат Госдумы подал в суд на Мутко «за унижение чести страны»

Иск связан с отстранением сборной России от зимних Олимпийских игр

Депутат Госдумы подал в суд на Мутко «за унижение чести страны»

Россиянам разрешили выступить на Олимпиаде под нейтральным флагом

До соревнований допустят только тех олимпийцев, чьи имена никогда не упоминались в связи с употреблением допинга

Россиянам разрешили выступить на Олимпиаде под нейтральным флагом

Дмитрий Медведев — о фильме ФБК, психиатрах и Путине
Дмитрий Медведев — о фильме ФБК, психиатрах и Путине Главные заявления премьер-министра по итогам года
Дмитрий Медведев — о фильме ФБК, психиатрах и Путине

Дмитрий Медведев — о фильме ФБК, психиатрах и Путине
Главные заявления премьер-министра по итогам года

ВАДА отказалось восстановить Россию в правах перед Олимпиадой 2018 года

В Олимпийском комитете уверяют, что это не влияет на решение о допуске страны к Играм

ВАДА отказалось восстановить Россию в правах перед Олимпиадой 2018 года

СМИ сообщили об угрозе отстранения России от Олимпиады в 2018 году

Предполагается, что сборную не допустят до соревнований в Южной Корее из-за допингового скандала

СМИ сообщили об угрозе отстранения России от Олимпиады в 2018 году

В России нашли замену мельдонию

В ФМБА заявили, что новые препараты даже эффективнее

В России нашли замену мельдонию

Путин признал провал антидопинговой системы в России

Он надеется, что история с экс-главой Московской антидопинговой лаборатории Родченковым больше не повторится

Путин признал провал антидопинговой системы в России

Россиянам запретили участвовать в отборе на Паралимпиаду 2018 года

Несмотря на отказ, подготовка паралимпийцев к следующим играм продолжится

Россиянам запретили участвовать в отборе на Паралимпиаду 2018 года

Ректор МГУ заявил о создании Национальной антидопинговой лаборатории

Ее хотят разместить на территории МГУ

Ректор МГУ заявил о создании Национальной антидопинговой лаборатории

Отстранить Россию от всех международных соревнований

Сразу 19 стран выступили с призывом ввести санкции против российских спортсменов за употребление ими допинга

Отстранить Россию от всех международных соревнований

Россия отказалась от проведения финала Кубка мира по лыжным гонкам

Одновременно с этим от участия в международных соревнованиях отстранили шестерых российских лыжников

Россия отказалась от проведения финала Кубка мира по лыжным гонкам

Россия отказалась от проведения международных соревнований по биатлону

Также из-за допингового скандала от состязаний отстранили двух российских спортсменов

Россия отказалась от проведения международных соревнований по биатлону

Россию могут лишить чемпионата мира по юношескому биатлону в 2017 году

Также из страны планируется перенести этап Кубка мира по этому виду спорта

Россию могут лишить чемпионата мира по юношескому биатлону в 2017 году

МОК перепроверит взятые в Сочи анализы российских спортсменов

МОК перепроверит взятые в Сочи анализы российских спортсменов

МОК перепроверит взятые в Сочи анализы российских спортсменов

ВАДА заявило о махинациях с допинг-пробами 12 российских медалистов Сочи

В числе спортсменов, уличенных в приеме запрещенных препаратов, четыре золотых медалиста

ВАДА заявило о махинациях с допинг-пробами 12 российских медалистов Сочи

МОК продлил санкции против России из-за допингового скандала

Это может негативно отразиться на проведении соревнований по зимним видам спорта

МОК продлил санкции против России из-за допингового скандала

Следствие не выявило в России «государственной допинговой программы»

Следствие еще находится в активной фазе

Следствие не выявило в России «государственной допинговой программы»

Троих российских участников Олимпиады-2012 лишили медалей из-за допинга

Всего в употреблении допинга обвинили четверых спортсменов

Троих российских участников Олимпиады-2012 лишили медалей из-за допинга

Тина Канделаки — о причинах отказа «Матч ТВ» транслировать Паралимпиаду

Канделаки отметила, что решение об отказе от трансляций Паралимпиады команда телеканала приняла «мгновенно»

Тина Канделаки — о причинах отказа «Матч ТВ» транслировать Паралимпиаду

Арбитраж отменил запрет на участие в Олимпиаде спортсменов с допинговым прошлым

Это решение может обеспечить участие ещё 10 российских спортсменов в соревнованиях в Рио-де-Жанейро

Арбитраж отменил запрет на участие в Олимпиаде спортсменов с допинговым прошлым

ФИФА перепроверит 11 российских футболистов на допинг

Российский футбольный союз уже получил соответствующий запрос

ФИФА перепроверит 11 российских футболистов на допинг

Кого россияне винят в отстранении российских спортсменов от Олимпиады

Большинство опрошенных полагает, что никакой государственной допинговой программы в России не существует

Кого россияне винят в отстранении российских спортсменов от Олимпиады

Россиян уличили в употреблении допинга на Олимпиаде в Лондоне

На употреблении запрещённых препаратов попались четверо тяжелоатлетов

Россиян уличили в употреблении допинга на Олимпиаде в Лондоне

ВАДА призвало снять российских спортсменов с Олимпиады в Рио (обновлено)

Официальный представитель агентства призвал отстранить россиян от всех международных соревнований

ВАДА призвало снять российских спортсменов с Олимпиады в Рио (обновлено)

Сколько россиян считают допинговый скандал нападками на Россию

Большинство опрошенных уверены, что цель отстранения спортсменов от Олимпийских игр — дискредитация России

Сколько россиян считают допинговый скандал нападками на Россию

Экс-главу Московской антидопинговой лаборатории подозревают в торговле допингом

Родченков уничтожал допинг-пробы спортсменов, считают в СК

Экс-главу Московской антидопинговой лаборатории подозревают в торговле допингом

В Госдуме осудили возможное отстранение России от Олимпиады

Депутаты считают, что это можно трактовать как нарушение прав человека

В Госдуме осудили возможное отстранение России от Олимпиады

Российского представителя отстранили от работы в IAAF

IAAF 17 июня продлила санкции против ВФЛА из-за допинга

Российского представителя отстранили от работы в IAAF

Мутко заподозрили в причастности к допинговому скандалу

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков рассказал о злоупотреблениях Минспорта журналистам

Мутко заподозрили в причастности к допинговому скандалу

Против фигурантов «допингового скандала» возбудили уголовное дело

Дело возбуждено по части 2 статьи 201 УК России — «злоупотребление полномочиями, повлёкшее тяжкие последствия»

Против фигурантов «допингового скандала» возбудили уголовное дело

Российские спортсмены оказались в центре нового допингового скандала (обновлено)

На этот раз россиян уличили в употреблении запрещённых веществ на Олимпиаде 2008 года в Пекине

Российские спортсмены оказались в центре нового допингового скандала (обновлено)

Штрафовать спортсменов за нарушение антидопинговых правил

Госдума разработала соответствующий законопроект

Штрафовать спортсменов за нарушение антидопинговых правил

Создатель мельдония — о скандале с российскими спортсменами

Создатель мельдония считает, что допинговый скандал стал частью политических игр

Создатель мельдония — о скандале с российскими спортсменами

В чёрный список IAAF вошли 4 027 российских спортсменов

Им запрещено участвовать в международных соревнованиях на время дисквалификации Всероссийской федерации лёгкой атлетики

В чёрный список IAAF вошли 4 027 российских спортсменов