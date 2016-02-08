Россия лишится первого места Олимпиады в Сочи. Все из-за допингового скандала
Биатлонист Евгений Устюгов останется без золотой медали, как и вся его команда
ВАДА спустя три года восстановило Россию в правах
РУСАДА оставалось без прав в течение трех лет
В пробе керлингиста Крушельницкого нашли рекордную концентрацию мельдония
Российская сторона убеждена, что препарат подмешали в еду или напиток спортсмена без его ведома
Российская сборная на закрытии Олимпиады в Пхёнчхане
Россия заняла 13-е место в общекомандном зачете
Российскую бобслеистку уличили в допинге на Олимпиаде
Надежда Сергеева принимала запрещенный сердечный препарат
Спортивный арбитраж лишил российских керлингистов бронзовой медали Олимпиады
Спортсменов признали виновными в нарушении антидопинговых правил
Будущее айфона, слишком сексуальный гимн США и шоу Парфенова для взрослых Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Падение цен на iPhone X, предвыборные ролики без Путина и баттл Гуфа и Птахи Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Григорий Родченков — о возможной роли Путина в допинг-скандале
Он считает, что вся система выстраивалась с самого верха
ВАДА заподозрило 300 российских спортсменов в употреблении допинга
В список вошли потенциальные участники Олимпиады 2018 года
Депутат Госдумы подал в суд на Мутко «за унижение чести страны»
Иск связан с отстранением сборной России от зимних Олимпийских игр
Россиянам разрешили выступить на Олимпиаде под нейтральным флагом
До соревнований допустят только тех олимпийцев, чьи имена никогда не упоминались в связи с употреблением допинга
Дмитрий Медведев — о фильме ФБК, психиатрах и Путине Главные заявления премьер-министра по итогам года
ВАДА отказалось восстановить Россию в правах перед Олимпиадой 2018 года
В Олимпийском комитете уверяют, что это не влияет на решение о допуске страны к Играм
СМИ сообщили об угрозе отстранения России от Олимпиады в 2018 году
Предполагается, что сборную не допустят до соревнований в Южной Корее из-за допингового скандала
Путин признал провал антидопинговой системы в России
Он надеется, что история с экс-главой Московской антидопинговой лаборатории Родченковым больше не повторится
Россиянам запретили участвовать в отборе на Паралимпиаду 2018 года
Несмотря на отказ, подготовка паралимпийцев к следующим играм продолжится
Ректор МГУ заявил о создании Национальной антидопинговой лаборатории
Ее хотят разместить на территории МГУ
Отстранить Россию от всех международных соревнований
Сразу 19 стран выступили с призывом ввести санкции против российских спортсменов за употребление ими допинга
Россия отказалась от проведения финала Кубка мира по лыжным гонкам
Одновременно с этим от участия в международных соревнованиях отстранили шестерых российских лыжников
Россия отказалась от проведения международных соревнований по биатлону
Также из-за допингового скандала от состязаний отстранили двух российских спортсменов
Россию могут лишить чемпионата мира по юношескому биатлону в 2017 году
Также из страны планируется перенести этап Кубка мира по этому виду спорта
МОК перепроверит взятые в Сочи анализы российских спортсменов
МОК перепроверит взятые в Сочи анализы российских спортсменов
ВАДА заявило о махинациях с допинг-пробами 12 российских медалистов Сочи
В числе спортсменов, уличенных в приеме запрещенных препаратов, четыре золотых медалиста
МОК продлил санкции против России из-за допингового скандала
Это может негативно отразиться на проведении соревнований по зимним видам спорта
Следствие не выявило в России «государственной допинговой программы»
Следствие еще находится в активной фазе
Троих российских участников Олимпиады-2012 лишили медалей из-за допинга
Всего в употреблении допинга обвинили четверых спортсменов
Тина Канделаки — о причинах отказа «Матч ТВ» транслировать Паралимпиаду
Канделаки отметила, что решение об отказе от трансляций Паралимпиады команда телеканала приняла «мгновенно»
Арбитраж отменил запрет на участие в Олимпиаде спортсменов с допинговым прошлым
Это решение может обеспечить участие ещё 10 российских спортсменов в соревнованиях в Рио-де-Жанейро
ФИФА перепроверит 11 российских футболистов на допинг
Российский футбольный союз уже получил соответствующий запрос
Кого россияне винят в отстранении российских спортсменов от Олимпиады
Большинство опрошенных полагает, что никакой государственной допинговой программы в России не существует
Россиян уличили в употреблении допинга на Олимпиаде в Лондоне
На употреблении запрещённых препаратов попались четверо тяжелоатлетов
ВАДА призвало снять российских спортсменов с Олимпиады в Рио (обновлено)
Официальный представитель агентства призвал отстранить россиян от всех международных соревнований
Сколько россиян считают допинговый скандал нападками на Россию
Большинство опрошенных уверены, что цель отстранения спортсменов от Олимпийских игр — дискредитация России
Экс-главу Московской антидопинговой лаборатории подозревают в торговле допингом
Родченков уничтожал допинг-пробы спортсменов, считают в СК
В Госдуме осудили возможное отстранение России от Олимпиады
Депутаты считают, что это можно трактовать как нарушение прав человека
Российского представителя отстранили от работы в IAAF
IAAF 17 июня продлила санкции против ВФЛА из-за допинга
Мутко заподозрили в причастности к допинговому скандалу
Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков рассказал о злоупотреблениях Минспорта журналистам
Против фигурантов «допингового скандала» возбудили уголовное дело
Дело возбуждено по части 2 статьи 201 УК России — «злоупотребление полномочиями, повлёкшее тяжкие последствия»
Российские спортсмены оказались в центре нового допингового скандала (обновлено)
На этот раз россиян уличили в употреблении запрещённых веществ на Олимпиаде 2008 года в Пекине
Штрафовать спортсменов за нарушение антидопинговых правил
Госдума разработала соответствующий законопроект
Создатель мельдония — о скандале с российскими спортсменами
Создатель мельдония считает, что допинговый скандал стал частью политических игр
В чёрный список IAAF вошли 4 027 российских спортсменов
Им запрещено участвовать в международных соревнованиях на время дисквалификации Всероссийской федерации лёгкой атлетики