вернуться на старую версию сайта
16 сентября, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Новости

Россия лишится первого места Олимпиады в Сочи. Все из-за допингового скандала

Биатлонист Евгений Устюгов останется без золотой медали, как и вся его команда

0
Новости

Россия лишится первого места Олимпиады в Сочи. Все из-за допингового скандала Биатлонист Евгений Устюгов останется без золотой медали, как и вся его команда

Новости

ВАДА спустя три года восстановило Россию в правах

РУСАДА оставалось без прав в течение трех лет

0
Новости

ВАДА спустя три года восстановило Россию в правах РУСАДА оставалось без прав в течение трех лет

Новости

В пробе керлингиста Крушельницкого нашли рекордную концентрацию мельдония

Российская сторона убеждена, что препарат подмешали в еду или напиток спортсмена без его ведома

1
Новости

В пробе керлингиста Крушельницкого нашли рекордную концентрацию мельдония Российская сторона убеждена, что препарат подмешали в еду или напиток спортсмена без его ведома

Новости

Российская сборная на закрытии Олимпиады в Пхёнчхане

Россия заняла 13-е место в общекомандном зачете

1
Новости

Российская сборная на закрытии Олимпиады в Пхёнчхане Россия заняла 13-е место в общекомандном зачете

Новости

Российскую бобслеистку уличили в допинге на Олимпиаде

Надежда Сергеева принимала запрещенный сердечный препарат

0
Новости

Российскую бобслеистку уличили в допинге на Олимпиаде Надежда Сергеева принимала запрещенный сердечный препарат

Новости

Спортивный арбитраж лишил российских керлингистов бронзовой медали Олимпиады

Спортсменов признали виновными в нарушении антидопинговых правил

0
Новости

Спортивный арбитраж лишил российских керлингистов бронзовой медали Олимпиады Спортсменов признали виновными в нарушении антидопинговых правил

Будущее айфона, слишком сексуальный гимн США и шоу Парфенова для взрослых
Утро в мире
Будущее айфона, слишком сексуальный гимн США и шоу Парфенова для взрослыхКаждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
1
Будущее айфона, слишком сексуальный гимн США и шоу Парфенова для взрослых
Утро в мире

Будущее айфона, слишком сексуальный гимн США и шоу Парфенова для взрослых Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Падение цен на iPhone X, предвыборные ролики без Путина и баттл Гуфа и Птахи
Утро в мире
Падение цен на iPhone X, предвыборные ролики без Путина и баттл Гуфа и ПтахиКаждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
0
Падение цен на iPhone X, предвыборные ролики без Путина и баттл Гуфа и Птахи
Утро в мире

Падение цен на iPhone X, предвыборные ролики без Путина и баттл Гуфа и Птахи Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Новости

Григорий Родченков — о возможной роли Путина в допинг-скандале

Он считает, что вся система выстраивалась с самого верха

0
Новости

Григорий Родченков — о возможной роли Путина в допинг-скандале Он считает, что вся система выстраивалась с самого верха

Новости

ВАДА заподозрило 300 российских спортсменов в употреблении допинга

В список вошли потенциальные участники Олимпиады 2018 года

0
Новости

ВАДА заподозрило 300 российских спортсменов в употреблении допинга В список вошли потенциальные участники Олимпиады 2018 года

Новости

ОКР разрешил российским спортсменам выступать на Олимпиаде

Решение приняли единогласно

0
Новости

ОКР разрешил российским спортсменам выступать на Олимпиаде Решение приняли единогласно

Новости

Депутат Госдумы подал в суд на Мутко «за унижение чести страны»

Иск связан с отстранением сборной России от зимних Олимпийских игр

1
Новости

Депутат Госдумы подал в суд на Мутко «за унижение чести страны» Иск связан с отстранением сборной России от зимних Олимпийских игр

Новости

Россиянам разрешили выступить на Олимпиаде под нейтральным флагом

До соревнований допустят только тех олимпийцев, чьи имена никогда не упоминались в связи с употреблением допинга

6
Новости

Россиянам разрешили выступить на Олимпиаде под нейтральным флагом До соревнований допустят только тех олимпийцев, чьи имена никогда не упоминались в связи с употреблением допинга

Дмитрий Медведев — о фильме ФБК, психиатрах и Путине
Цитаты
Дмитрий Медведев — о фильме ФБК, психиатрах и ПутинеГлавные заявления премьер-министра по итогам года
0
Дмитрий Медведев — о фильме ФБК, психиатрах и Путине
Цитаты

Дмитрий Медведев — о фильме ФБК, психиатрах и Путине Главные заявления премьер-министра по итогам года

Новости

ВАДА отказалось восстановить Россию в правах перед Олимпиадой 2018 года

В Олимпийском комитете уверяют, что это не влияет на решение о допуске страны к Играм

1
Новости

ВАДА отказалось восстановить Россию в правах перед Олимпиадой 2018 года В Олимпийском комитете уверяют, что это не влияет на решение о допуске страны к Играм

Новости

СМИ сообщили об угрозе отстранения России от Олимпиады в 2018 году

Предполагается, что сборную не допустят до соревнований в Южной Корее из-за допингового скандала

0
Новости

СМИ сообщили об угрозе отстранения России от Олимпиады в 2018 году Предполагается, что сборную не допустят до соревнований в Южной Корее из-за допингового скандала

Город

В России нашли замену мельдонию

В ФМБА заявили, что новые препараты даже эффективнее

0
Город

В России нашли замену мельдонию В ФМБА заявили, что новые препараты даже эффективнее

Ситуация

Путин признал провал антидопинговой системы в России

Он надеется, что история с экс-главой Московской антидопинговой лаборатории Родченковым больше не повторится

1
Ситуация

Путин признал провал антидопинговой системы в России Он надеется, что история с экс-главой Московской антидопинговой лаборатории Родченковым больше не повторится

Ситуация

Россиянам запретили участвовать в отборе на Паралимпиаду 2018 года

Несмотря на отказ, подготовка паралимпийцев к следующим играм продолжится

0
Ситуация

Россиянам запретили участвовать в отборе на Паралимпиаду 2018 года Несмотря на отказ, подготовка паралимпийцев к следующим играм продолжится

Ситуация

Ректор МГУ заявил о создании Национальной антидопинговой лаборатории

Ее хотят разместить на территории МГУ

0
Ситуация

Ректор МГУ заявил о создании Национальной антидопинговой лаборатории Ее хотят разместить на территории МГУ

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ