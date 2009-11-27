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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Юбилейный номер онлайн журнала DOCKИ 60 У нас вышел 60-й номер! Даже не верится, уже десять лет наш журнал документирует историю русского скейтбординга и сноубординга. Время прошло незаметно, а мы по-прежнему занимаемся любимым делом – катаемся и делаем журнал, чтобы объединить людей с общей страстью, будь то скейтбординг или сноубординг. Внимательно следите за анонсами наших юбилейных мероприятий – будет жарко!

Юбилейный номер онлайн журнала DOCKИ 60

Mountainboard. Летний сноуборд Не раз, проезжая на этой доске по улице, вы услышите фразу типа "Вау, смотри какой скейт!". Да, маунтинборд, или по-другому, "горная доска", ещё не на столько известен, как скейт или сноуборд. Но и намного более популярен, нежели в далёком 1992 году.

Mountainboard. Летний сноуборд

Новый номер журнала Доски Online 59 Вышел 59 номер журнала Доски –  первый номер в этом году. 

Новый номер журнала Доски Online 59

Polaroid коллаж на скейтовой деке Фанат необычных камер, фотограф, художник и&nbsp;дизайнер из&nbsp;Лос-Анджелеса Jeremy Kennedy решил увековечить свою поездку по&nbsp;шоссе номер 1&nbsp;из&nbsp;Лос-Анджелеса в&nbsp;Сан-Франциско. Коллаж из&nbsp;полароидных снимков пальм, неоновых вывесок, пляжей, небоскребов и&nbsp;прочих неотъемлемых символов Калифорнии был зафиксирован несколькими слоями прозрачного лака...

Polaroid коллаж на скейтовой деке

Новый сайт журнала «Доски» Для всех тех кто хотел узнать историю российского сноубординга и скейтбординга, как это было в самом начале пути, журнал Доски запустил свой новый сайт. Наконец отцифрованы архивные материалы и на сайте выложено более 400 постов. Это не просто история журнала Доски (который отметит десятилетие в следующем году) , это история skate & snow России. Наши прорайдеры, наши фотографы, наши...

Новый сайт журнала «Доски»