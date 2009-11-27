Юбилейный номер онлайн журнала DOCKИ 60 У нас вышел 60-й номер! Даже не верится, уже десять лет наш журнал документирует историю русского скейтбординга и сноубординга. Время прошло незаметно, а мы по-прежнему занимаемся любимым делом – катаемся и делаем журнал, чтобы объединить людей с общей страстью, будь то скейтбординг или сноубординг. Внимательно следите за анонсами наших юбилейных мероприятий – будет жарко!
Юбилейный номер онлайн журнала DOCKИ 60 У нас вышел 60-й номер! Даже не верится, уже десять лет наш журнал документирует историю русского скейтбординга и сноубординга. Время прошло незаметно, а мы по-прежнему занимаемся любимым делом – катаемся и делаем журнал, чтобы объединить людей с общей страстью, будь то скейтбординг или сноубординг. Внимательно следите за анонсами наших юбилейных мероприятий – будет жарко!
Mountainboard. Летний сноуборд Не раз, проезжая на этой доске по улице, вы услышите фразу типа "Вау, смотри какой скейт!". Да, маунтинборд, или по-другому, "горная доска", ещё не на столько известен, как скейт или сноуборд. Но и намного более популярен, нежели в далёком 1992 году.
Mountainboard. Летний сноуборд Не раз, проезжая на этой доске по улице, вы услышите фразу типа "Вау, смотри какой скейт!". Да, маунтинборд, или по-другому, "горная доска", ещё не на столько известен, как скейт или сноуборд. Но и намного более популярен, нежели в далёком 1992 году.
Новый номер журнала Доски Online 59 Вышел 59 номер журнала Доски – первый номер в этом году.
Новый номер журнала Доски Online 59 Вышел 59 номер журнала Доски – первый номер в этом году.
Polaroid коллаж на скейтовой деке Фанат необычных камер, фотограф, художник и дизайнер из Лос-Анджелеса Jeremy Kennedy решил увековечить свою поездку по шоссе номер 1 из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско. Коллаж из полароидных снимков пальм, неоновых вывесок, пляжей, небоскребов и прочих неотъемлемых символов Калифорнии был зафиксирован несколькими слоями прозрачного лака...
Polaroid коллаж на скейтовой деке Фанат необычных камер, фотограф, художник и дизайнер из Лос-Анджелеса Jeremy Kennedy решил увековечить свою поездку по шоссе номер 1 из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско. Коллаж из полароидных снимков пальм, неоновых вывесок, пляжей, небоскребов и прочих неотъемлемых символов Калифорнии был зафиксирован несколькими слоями прозрачного лака...
Новый сайт журнала «Доски» Для всех тех кто хотел узнать историю российского сноубординга и скейтбординга, как это было в самом начале пути, журнал Доски запустил свой новый сайт. Наконец отцифрованы архивные материалы и на сайте выложено более 400 постов. Это не просто история журнала Доски (который отметит десятилетие в следующем году) , это история skate & snow России. Наши прорайдеры, наши фотографы, наши...