Москвичи смогут составить экскурсии по городу и стать гидами
Для этого даже необязательно быть специалистом
Какие города России фотографируют чаще всего
Москва уступила Санкт-Петербургу по количеству снимков
Самые популярные достопримечательности Москвы в Instagram
Список составил комитет туризма столицы
В «Царицыно» откроется парк «Россия в миниатюре»
В экспозиции представлены 80 главных достопримечательностей страны
Самые переоцененные достопримечательности Москвы и Петербурга
В столице туристов больше всего разочаровал Мавзолей
В Maps.me появились описания достопримечательностей из «Википедии»
Пользователям доступна информация о 20 тысячах объектов из 193 стран
Самые популярные прогулочные маршруты по Москве
Список составили по данным приложения «Узнай Москву»
В Москве проведут 52 бесплатные пешеходные экскурсии
Участники смогут изучить прошлое и настоящее столичных улиц и площадей
В Москве запустили туристический портал с умной картой
В базе собрано более 300 достопримечательностей
Какие места в Москве стали популярнее во время ЧМ-2018
Интерес к букмекерским конторам во время турнира был в пять раз выше, чем до его начала
МоскваСталинские небоскребы, шумные парки, бары с настойками и древние монастыри — в столице России
Москва Сталинские небоскребы, шумные парки, бары с настойками и древние монастыри — в столице России
В Москве задумались о восстановлении «Аллеи звезд»
Она раньше располагалась около снесенной гостиницы «Россия»
На ВДНХ открылся макет Москвы c копиями 20 тысяч зданий
Он включает главные достопримечательности города
В «Одноклассниках» стартовал проект с видеоэкскурсиями по Москве
Гидами по интересным местам стали российские знаменитости
Усадьба Архангельское получила статус достопримечательного места
Статус позволяет застраивать территории вокруг усадьбы
Спас на Крови назвали самой популярной достопримечательностью России
Эти данные приводит британский сервис Vouchercloud
Heart of Moscow выпустил коллекцию значков с московскими достопримечательностями
В коллекции десять новых значков
На Московском центральном кольце организуют экскурсионные рейсы
Во время рейсов пассажирам расскажут про достопримечательности вокруг МЦК
The Village ищет Красную площадь С помощью советов прохожих сотрудники редакции пытаются найти московские достопримечательности — МГУ, Красную площадь, Третьяковскую галерею, парк Горького и Artplay
Какие достопримечательности Москвы фотографируют чаще всего
Исследование провела компания «Яндекс»
На «Яндекс.Картах» появились панорамы ВДНХ
В карточном сервисе «Яндекса» можно увидеть панорамы ВДНХ с разрешением в 100 пикселей
Мавзолей и Красную площадь закроют на два дня
Москвичи не смогут попасть на Красную площадь в течение двух дней — 21 июня и 12 июля
Парк Победы признан лучшим парком России
В список лучших парков также вошли парк Горького, Нескучный сад, «Сокольники» и сад «Эрмитаж»
Tripadvisor выпустил рейтинг российских музеев
Популярный туристический сервис Tripadvisor.com выпустил ежегодный рейтинг мировых достопримечательностей. Первое место в Топе-25 музеев занимает петербургский Эрмитаж.
Институт Генплана поищет памятники за пределами Садового кольца
Научно-исследовательский и проектный институт Генплана Москвы проведёт историко-культурное исследование 155 кварталов за пределами Садового кольца и установит достопримечательные места.
Есть вопрос: «Почему молодожёны посещают одни и те же достопримечательные места?» Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни города, которыми задаются москвичи.
Правительство Москвы выпустило мобильное приложение для туристов
Департамент информационных технологий города Москвы выпустил приложение «Мобильный туристический портал города Москвы».