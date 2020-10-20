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МЫ В СОЦСЕТЯХ

ВДНХ выпустила онлайн-гид с памятниками после реставрации
20 октября 2020

ВДНХ выпустила онлайн-гид с памятниками после реставрации

От неоготики до модерна: Путешествие по островам Петроградской стороны
Промо
От неоготики до модерна: Путешествие по островам Петроградской стороны Где гулять, загорать, смотреть футбол и найти дом для жизни
От неоготики до модерна: Путешествие по островам Петроградской стороны
Промо

От неоготики до модерна: Путешествие по островам Петроградской стороны
Где гулять, загорать, смотреть футбол и найти дом для жизни

Ссылка дня
10 сентября 2020

Аудиогид по неочевидным местам Москвы от Storytel

Москвичи смогут составить экскурсии по городу и стать гидами

Для этого даже необязательно быть специалистом

Москвичи смогут составить экскурсии по городу и стать гидами

Гид по Катару
СПЕЦПРОЕКТ
Гид по Катару Чем заняться в стране, где есть небоскрёбы, пляжи, мангровые леса и еда со всего Ближнего Востока
Гид по Катару
СПЕЦПРОЕКТ

Гид по Катару
Чем заняться в стране, где есть небоскрёбы, пляжи, мангровые леса и еда со всего Ближнего Востока

Какие города России фотографируют чаще всего

Москва уступила Санкт-Петербургу по количеству снимков

Какие города России фотографируют чаще всего

Как запомнить это лето в деталях
ПРОМО
Как запомнить это лето в деталях И куда отправиться в поисках неочевидных, но интересных достопримечательностей
Как запомнить это лето в деталях
ПРОМО

Как запомнить это лето в деталях
И куда отправиться в поисках неочевидных, но интересных достопримечательностей

Самые популярные достопримечательности Москвы в Instagram

Список составил комитет туризма столицы

Самые популярные достопримечательности Москвы в Instagram

В «Царицыно» откроется парк «Россия в миниатюре»

В экспозиции представлены 80 главных достопримечательностей страны

В «Царицыно» откроется парк «Россия в миниатюре»

Самые переоцененные достопримечательности Москвы и Петербурга

В столице туристов больше всего разочаровал Мавзолей

Самые переоцененные достопримечательности Москвы и Петербурга

В Maps.me появились описания достопримечательностей из «Википедии»

Пользователям доступна информация о 20 тысячах объектов из 193 стран

В Maps.me появились описания достопримечательностей из «Википедии»

Самые популярные достопримечательности России в 2018 году

Список возглавила Красная площадь

Самые популярные достопримечательности России в 2018 году

Самые популярные прогулочные маршруты по Москве

Список составили по данным приложения «Узнай Москву»

Самые популярные прогулочные маршруты по Москве

В Москве проведут 52 бесплатные пешеходные экскурсии

Участники смогут изучить прошлое и настоящее столичных улиц и площадей

В Москве проведут 52 бесплатные пешеходные экскурсии

В Москве запустили туристический портал с умной картой

В базе собрано более 300 достопримечательностей

В Москве запустили туристический портал с умной картой

Какие места в Москве стали популярнее во время ЧМ-2018

Интерес к букмекерским конторам во время турнира был в пять раз выше, чем до его начала

Какие места в Москве стали популярнее во время ЧМ-2018

Москва

МоскваСталинские небоскребы, шумные парки, бары с настойками и древние монастыри — в столице России

Москва

Москва
Сталинские небоскребы, шумные парки, бары с настойками и древние монастыри — в столице России

В Москве задумались о восстановлении «Аллеи звезд»

Она раньше располагалась около снесенной гостиницы «Россия»

В Москве задумались о восстановлении «Аллеи звезд»

На ВДНХ открылся макет Москвы c копиями 20 тысяч зданий

Он включает главные достопримечательности города

На ВДНХ открылся макет Москвы c копиями 20 тысяч зданий

В «Одноклассниках» стартовал проект с видеоэкскурсиями по Москве

Гидами по интересным местам стали российские знаменитости

В «Одноклассниках» стартовал проект с видеоэкскурсиями по Москве

Усадьба Архангельское получила статус достопримечательного места

Статус позволяет застраивать территории вокруг усадьбы

Усадьба Архангельское получила статус достопримечательного места

Спас на Крови назвали самой популярной достопримечательностью России

Эти данные приводит британский сервис Vouchercloud

Спас на Крови назвали самой популярной достопримечательностью России

Heart of Moscow выпустил коллекцию значков с московскими достопримечательностями

В коллекции десять новых значков

Heart of Moscow выпустил коллекцию значков с московскими достопримечательностями

На Московском центральном кольце организуют экскурсионные рейсы

Во время рейсов пассажирам расскажут про достопримечательности вокруг МЦК

На Московском центральном кольце организуют экскурсионные рейсы

The Village ищет Красную площадь
The Village ищет Красную площадь С помощью советов прохожих сотрудники редакции пытаются найти московские достопримечательности — МГУ, Красную площадь, Третьяковскую галерею, парк Горького и Artplay
The Village ищет Красную площадь

The Village ищет Красную площадь
С помощью советов прохожих сотрудники редакции пытаются найти московские достопримечательности — МГУ, Красную площадь, Третьяковскую галерею, парк Горького и Artplay

Какие достопримечательности Москвы фотографируют чаще всего

Исследование провела компания «Яндекс»

Какие достопримечательности Москвы фотографируют чаще всего

На «Яндекс.Картах» появились панорамы ВДНХ

В карточном сервисе «Яндекса» можно увидеть панорамы ВДНХ с разрешением в 100 пикселей

На «Яндекс.Картах» появились панорамы ВДНХ

Мавзолей и Красную площадь закроют на два дня

Москвичи не смогут попасть на Красную площадь в течение двух дней — 21 июня и 12 июля

Мавзолей и Красную площадь закроют на два дня

Парк Победы признан лучшим парком России

В список лучших парков также вошли парк Горького, Нескучный сад, «Сокольники» и сад «Эрмитаж»

Парк Победы признан лучшим парком России

Tripadvisor выпустил рейтинг российских музеев

Популярный туристический сервис Tripadvisor.com выпустил ежегодный рейтинг мировых достопримечательностей. Первое место в Топе-25 музеев занимает петербургский Эрмитаж.

Tripadvisor выпустил рейтинг российских музеев

Институт Генплана поищет памятники за пределами Садового кольца

Научно-исследовательский и проектный институт Генплана Москвы проведёт историко-культурное исследование 155 кварталов за пределами Садового кольца и установит достопримечательные места.

Институт Генплана поищет памятники за пределами Садового кольца

Есть вопрос: «Почему молодожёны посещают одни и те же достопримечательные места?»
Есть вопрос: «Почему молодожёны посещают одни и те же достопримечательные места?» Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни города, которыми задаются москвичи.
Есть вопрос: «Почему молодожёны посещают одни и те же достопримечательные места?»

Есть вопрос: «Почему молодожёны посещают одни и те же достопримечательные места?»
Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни города, которыми задаются москвичи.

Правительство Москвы выпустило мобильное приложение для туристов

Департамент информационных технологий города Москвы выпустил приложение «Мобильный туристический портал города Москвы».

Правительство Москвы выпустило мобильное приложение для туристов

На сайте «Веб-выборы 2012» теперь показывают достопримечательности Вместо избиркомов и урн для голосования на сайте Webvybory2012.ru сейчас можно увидеть храм Христа Спасителя, грозненскую мечеть «Сердце Чечни» и Мамаев курган в Волгограде.

На сайте «Веб-выборы 2012» теперь показывают достопримечательности

Необычные памятники Питера Памятники ставят разным героям, но настоящие герои без памятников не останутся, особенно в Питере.

Необычные памятники Питера